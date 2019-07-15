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陳政生﹕新世界業務轉型得宜

【明報專訊】大市膠着，成交亦顯著回落，恒指連日主要在28000至28500點區間徘徊上落，看似沒有方向。目前成交金額處於偏低水平，流入市場的資金明顯減少，指數缺乏上升動力，市場對7月恒指能否成功「翻身」充滿疑慮。恒指在7月5日遺留的下跌裂口底部約28800點形成阻力，短線或將受制此水平。

市場仍憧憬美國今年內將會減息，聯儲局主席鮑威爾上星期出席聽證會亦時表示，礙於貿易問題及全球經濟放緩，當地經濟持續面對下行風險，聯儲局已準備好「採取適當行動」。此言論偏鴿，令市場一致預期當局將於本月底減息25至50點子。

受惠大灣區發展 前景看俏

若日後美國聯儲局真的宣布減息，將有助推動香港銀行同業拆息（HIBOR）走低。低息環境下，本地樓市需求持續，居民購房意欲將會持續上升，對本地地產股明顯有利。當中我們尤看好新世界發展（0017），認為其業務轉型見成效，其新形象有助業績更上一層樓。

新世界是本地四大地產發展商之一，管理層近年由新一代接手後，旗下樓盤、商場風格隨即大改變，轉至走高檔藝術路線，在市場上贏得一致好評。值得一提的是，集團斥資近200億元，翻身在尖沙嘴海旁的星光大道，更打造尖沙嘴全新地標——Victoria Dockside項目。集團早已看準大灣區發展機遇，在大灣區佈局不少地標項目，如深圳前海項目、太子灣項目、廣州增城綜合發展項目等。截至2018年12月31日，集團在內地持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積近700萬平方米。受惠大灣區發展政策，集團在內地的物業銷售自然不愁增長。

12.2元可吸 上望13.5元

另外，本地樓價走勢強勁，地產股在年初至今的波動市况中亦表現相對硬淨。中原城市指數CCL今年上半年已累升9.16%，目前樓價仍近歷史高位，作為本地地產龍頭之一的新世界自然可受惠。建議12.2元可買入，上望13.5元，穿11.2元可止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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