謝偉銓﹕可為年輕中產紓困的兩項建議

過去十年政府多番推出逆周期措施，包括多次不斷收緊銀行按揭成數，造成不少有能力供款但無能力支付首期的中產及專業人士難以上車，間接令市場向一手樓傾斜，衍生「納米樓」、非銀行借貸等問題。同時，租金跟隨樓價向上，不少年輕家庭每月花上收入的三至五成支付租金，成為生活沉重負擔，更遑論為未來置業儲蓄。

向首置人士提供保費資助

參考過去政府的房屋政策多集中解決基層住屋需要，年輕中產家庭既追不上私樓門檻，又往往被援助政策所遺漏、忽略。面對外圍經濟不明朗，新增供應又未到位，大家都不會期望政府有任何大舉措或「減辣」以助置業，但透過一些針對性措施為這班「夾心階層」緩解困難，政府實應慎重考慮。

現時，有意置業人士可以透過按揭證券公司提高按揭成數，惟有關按揭保費開支亦頗高昂。按揭保費的出現是由於借貸比率提高，故銀行要求客戶購買保險，然而，購入物業數年後，其實借款人已償還部分本金，或物業已升值兩至三成，偏偏已購買的保費卻不能取消，如將物業出售或轉按，也會被要求支付剩餘的保費。

筆者建議政府可考慮向首次置業的借款人提供保費資助，減輕其供樓負擔，同時購買力毋須過分傾斜至以「高成數按揭、二按」為賣點的一手新盤市場。

租樓人士可扣稅

此外，目前稅務制度設立每年最高10萬元的置業按揭利息扣稅額，金額雖不算高，但總算減輕部分置業開支，尤其利用夫妻合併報稅，可節省更多。既然置業可扣稅，租樓為何不可？筆者認為，若然政府能向沒有自置物業的納稅人，透過租金支付證明，提供每年最多10萬元的租金開支免稅額，對夾心階層定有一定紓困作用。

雖然對部分收入不超過3萬餘元的年輕專業人士而言，實際只是少付一千元左右的稅項，並非大數目，但相比起租管或租金津貼，其爭議及對市場的影響相對較少，政府亦毋須過分介入市場，相對可取。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]