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李聲揚﹕盈利下調 港股先苦後甜

【明報專訊】今次專欄談點政治，也談經濟，但不談香港，只講東南亞（東盟）。

上星期借生日假期，到了柬埔寨和泰國。東盟十國已到訪七國，十國各有不同，印尼坐擁接近3億人口，內需強大，離中國也遠。雖然印尼曾經排華，但也排得七七八八，和中國也沒有什麼主權爭議，可以偏安一隅。菲律賓1億多人口，可能也會緊隨印尼模式，當然菲律賓和中國接近，也有主權紛爭，但似乎「菲版特朗普」杜特爾特（此人比特朗普有趣得多）不搞意識形態，着重經濟。汶萊則石油豐富，小國寡民，某程度上無人關心，也可樂得自主。

其餘七國，都在大國夾縫下生存。柬埔寨明顯親中，金邊機場對出是簡體字的「加州國際大酒店」，such a lovely place，小販或司機都說普通話，連「沙縣小吃」也有兩間。泰國也算親中（至少不反中），旅遊業是命脈，當然部分中國遊客的不文明行為帶來困擾，但整體仍是受泰國歡迎。老撾緬甸對中國也算友好。越南則是另一回事，相當反華，至少表面上是，也借中美交惡之便，成為短暫的「貿易戰大贏家」。

東盟南海不團結 中國逐個擊破

新加坡是東盟異類，卻是最重要的成員之一。小小新加坡，經濟規模和人口6倍的馬來西亞相若。獅城人均GDP近70,000美元，東盟平均數字不夠5000美元。新加坡也有強大的外交力量，在大國博弈中生存兼搵着數，是該國立國50多年的基因——別忘了當初新加坡正是「被獨立」，立國之初已經被馬來西亞及印尼壓迫。其後李光耀將食幾家茶禮的遊戲玩得出神入化，現在東盟想玩的也是同樣戲碼：不站邊、不內鬥，盡量在中美（甚至日韓）身上拿好處。

但以上種種，紙上談兵就容易，付諸實行又是另一回事。正如上文提到，柬埔寨明顯不太跟大隊，傾向中國，而遠離歐美價值。緬甸和老撾沒柬埔寨般極端，但情况也相似。正因如此，東盟在南海爭議上，就被親中的隊友牽着走，未能一致對外。外媒上星期報道，中國在南海爭議上將東盟十國逐個擊破，而特朗普也只顧着他的關稅和選票，明顯無意插手此趟渾水，中國似乎已漸漸地勝出了這場「無聲的戰爭」。

越南或由貿戰贏家變輸家

外媒報道中，被中國靜悄悄地制服的，正是最反華，也較為有實力的越南。3個月前寫過越南有天時地利人和，是貿易戰大贏家。貿易戰發展下來，的確有工廠撤出中國，但當然不會搬回美國，而是搬去越南。美國的貿易逆差，也只是由中國轉移到越南身上。接下來的劇情不難估計：認為逆差是蝕底的特朗普，忽然對越南此位反華忠實盟友開火，聲言遲早對付越南，更說越南比中國更差。相信中國在偷笑。

種種紛爭下，應驗了經濟學家所言，貿易戰沒有贏家。頂多部分國家（例如越南）得到微利，還要擔心贏錢冇命回家。

中美兩敗俱傷眾所周知，但再放眼世界，韓國早已經成為重災區，死敵日本伸多腳，打其小型貿易戰，當然也會是雙輸。歐洲已積弱多時，英國第二季經濟也近乎零增長。

日韓小貿戰也會雙輸

當然還有，半世紀來左右逢源的新加坡。上星期五新加坡的經濟數據令人大跌眼鏡，經濟增長遠低於預期。一葉知秋，其他東盟國家也會是如此。

香港呢？也很明顯了，接連有公司發出盈警，寫字樓租金也受壓，這些比住宅價格更能反映經濟。預計中期業績期後，分析員會調低港股盈利預測，股市應會有陣痛。

當然，既然環球快將又進入減息周期，股市的調整應該不會太大。還是那句，2厘的美國長債，是逼人買股票。美股今浪升勢基本上完全沒有盈利增長支持，只靠估值上調。相信類似的故事也會在港股出現，只是大市相信是先苦後甜。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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