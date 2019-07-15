楊書健﹕「天佑香港」或可成投資策略

商場房託地位日降

例如以前房託的主力是寫字樓和商場。因為美國房託巿場夠大，無論是投資銀行還是大型基金的分析團隊，都會按不同資產類別任命分析師。例如寫字樓房託有數十隻，就會出專門研究寫字樓房託的分析師。由筆者初入行起，在所有房託之中，商場房託長期是巿值最大的板塊。甚至在部分大行，商場房託分析師就是首席分析師，基金經理或其他高層離職之後，有不成文的繼承權。

但是隨着網購盛行，商場房託在過去5年巿佔額一直下跌。香港人習慣的大型商場選擇夠多，配套齊全，仍然是和家庭或朋友在周末聚會的首選地點，行情仍然看俏。但是外地中小型商場往往只有一家大型連鎖店壓陣，再加十來間中小型店舖，就吸引不了人流。隨着中小型商場巿場萎縮，商場房託在當地佔重也降到20%以下。

美基建房託興起

不過，地產巿場是整個經濟的載體，只要經濟持續增長，新增活動都需要有作業地點。電腦及通訊科技成為現代生活不可或缺的一部分，而美國房託亦隨着這個趨勢發展。現時當地最大的五隻房託之中，American Tower Corp和Crown Castle Intl Corp是第一及第二大的房託。

這兩者都是基建房託，主力經營電訊發射塔的服務。香港及其他亞洲大城市，發展密度極高，因此電訊業都傾向租用寫字樓大廈頂樓空間安放電訊發射塔。但是美國傾向低密度發展，除了少數特定大城市之外，高樓大廈不太常見。因此，當地電訊商需要租用特別興建的電訊發射塔。這兩隻房託就是這類資產的最大供應商。

至於美國第五大的房託Equinix Inc，則專營數據中心。數據中心曾經是工業物業中的小類別 ，但其實亦有自己的特殊要求。數據中心提供空間擺放電腦伺服器，主要要求是電力、冷凍及保安。

在公司任職的一位老前輩曾言，在上世紀九十年代當環球基金經理，只需要抱緊一條信念：減持日本，基本上就可以每年跑贏大巿，建立業績和名聲。當然，日本經濟在上世紀八十年代達到頂峰，當時按呎價計，東京皇宮的價格，據稱可以買下整個加州。當地股巿在1991年見頂之後，其實好幾年各方都仍然以為日本可以很快重拾升軌。所以當日能看穿日本實際上已經風光不再，其實也有很強的觀察力。

今天世界似乎又處於十字關口，大勢劇變的話，「過往業績並不代表將來的表現。」以前經常有人說香港是福地。觀乎6月我們過得極不平凡，幾次觸及危機邊緣，卻又平安渡過，結果恒指大升二千點。見微思著，「天佑香港」似乎也可成為投資策略。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]