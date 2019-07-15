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保單預期收益實現率參差

【明報專訊】有購買人壽保險經驗的讀者會留意到，如果保單屬分紅保單，投保建議書會列出保證非保證的現金價值，以及身故賠償總額，作為對保單未來收益的參考。今期專欄，主要是與大家分享，如何評估保險公司履行保單收益的情况。

從2017年1月1日起，市民已經可以從保險公司的網頁中，找到該公司有關產品的非保證紅利「實現率」（fulfillment ratio）作為參考。保險業監理處（現稱保險業監管局）訂出的承保長期保險業務（類別C業務除外）指引（GL16）中，要求保險公司在開發和推銷人壽保險產品時，須符合指引中的「公平待客原則」，就分紅保險而言，須就保單的非保證利益部分，作出切實合理的推算，並於銷售時作出適當披露，例如影響保單紅利計算的因素，及在產品小冊子概述有關投資策略等，以維護客戶的合理期望。

紅利實現率水平參差

根據指引，保險公司須在網頁上公開披露非保證回報部分的實現率，並且進行定期更新。有了這樣的安排，市民可以在作出投保決定前，得到較為客觀的數據，比較不同公司和產品的實際表現。指引實施至今已有兩年多時間，有媒體比較過多家保險公司產品的紅利實現率，結果顯示水平參差，實現率由約五成至超過九成者均有。

綜觀而論，不論是以周年紅利、期滿紅利、歸原紅利等不同名義派發的保單預期回報，主要受到保險公司的投資回報、理賠率、續保率及營運開支等因素影響，紅利實現率愈高，說明保險公司在個別產品履行的分紅表現愈好。

保證回報是保險公司必須履行的保單承諾，至於非保證回報，市民可參考保險公司公布的分紅實現率，以評估其整體表現。正如其他投資產品一樣，分紅實現率只作為參考之用，不應解讀成為未來預期回報的指標，產品之間的實現率也不應互作比較。

紅利實現率令保單的回報紀錄有迹可尋，投保人可於購買保單前，對保險公司及有關產品作出更全面的評估。不過，由於保險公司披露實現率的目標不盡相同，投保人宜小心解讀，在有需要時，向專業的理財顧問尋求協助。

[中銀人壽 保險攻略]

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