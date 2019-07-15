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蔡金強 奧陸之聲

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蔡金強﹕國富民窮！ 還裝闊佬？

【明報專訊】強國弱國有時是一個很抽象的問題，尤其對於一個老百姓來說。歷史上的宋代，大家意識是很疲弱不堪的一個朝代，國土疆域遠不能跟漢唐明清相比，可是事實上宋代卻是中國物質文明的巔峰期，經濟極為發達，老百姓也生活富足，文化教育也相當進步，政府實施寬鬆開放的仁政，老百姓很實惠。

說個笑話，你看《水滸傳》裏的武大郎，一個賣燒餅的，也可以擁有一套兩層樓的獨立屋，還娶了個美女，開玩笑啦！《水滸傳》是元末明初的施耐庵所著，不過還是有一些歷史根據的。反觀現在的世界，外國來說，俄羅斯普京看着很威風凜凜，一身硬氣，可俄羅斯的GDP比韓國還少，俄羅斯百姓窮得清光，威風有個鬼用。說說咱們自己，堂堂中國，世界第二大的GDP是90萬億元人民幣，第一大的貿易大國，領導口口聲聲什麼偉大復興，動輒說這個國家沉淪，那個國家衰敗，事實上是很無聊的，如果那麼好，為何這麼多中國精英家庭移民外國，包括政府高官，如果中國這麼好，為何沒什麼像樣的外國人移民中國？每次看到中國援助非洲、拉美那些破國這麼多錢，小金人內心都一百個粗口，中國那麼多的人民還生活在世界貧困線下，社會連健康食品、合格的衛生，全面的教育都提供不了，還裝什麼闊佬？中國愈是這樣，主流國家愈看不起你。如果你要贏得他人的尊重，最少還是要從善待自己家人做起，而不是去討好他人，這是沒用的。這是自信自尊自強的重要。

可支配收入 遠低於總收入

再聊聊更為專業的國富而民不富，甚至窮的問題。國家統計局近期發布的一篇報告顯示，2018年中國人均國民總收入達到9732美元，高於中等收入國家平均水平。而這一說法也引起了大家的熱議，不少網友的第一反應是「又拖後腿了」！那麼到底中國居民收入的真實情况如何？真正衡量居民收入的指標是人均可支配收入，2018年為28228元人民幣，折合約4270美元，僅為人均國民總收入的44%左右。相比之下，美國2018年的人均國民總收入為6.34萬美元，人均可支配收入為4.74萬美元，佔人均國民總收入的75%。日本2018年的人均國民總收入為4.09萬美元，人均可支配收入為2.21萬美元，佔比54%。收入是2.8萬元人民幣，中國居民可支配收入還更低，2018年才2.4萬多元人民幣。如果把中國人民分為五組收入數據，20%高收入戶、20%中等偏上戶、20%中等收入戶、20%中等偏下戶和20%低收入戶，其中最低收入40%的居民年均收入不到1.4萬人民幣，折合約2000美元左右。只有最高收入20%的居民年均收入達到6.5萬元人民幣，折合約1萬美元左右。這種情况跟政府所謂的人均9000多美元GDP差三條街吧！

事實上，在中國，是中央政府富，而不是廣泛百姓富！在GDP裏，除了國民收入，其餘的三項是企業、政府和國外要素的收入，在中國主要體現為企業和政府的收入分配比例過高，佔了一半以上。

中國特色「超級地稅」 居民負擔大

如何給居民增收，讓居民收入和國民總收入接軌，讓居民能享受到經濟發展的實惠？首先，當然是居民工資，而且應該大力發展服務業，在美國，服務業的GDP比例很高，服務業的薪水要比第一、第二產業高的多。增加居民收入的另一個辦法減稅降費。政府老說中國個人所得稅的規模有限，2019年減稅之後全年個稅總額約為1萬億左右，僅佔GDP的1%，下調空間不大。但是中國的增值稅和消費稅的全年累計規模約在7萬億左右，而這兩者都是流轉稅，居民也在間接納稅。當然最後還有中國特色的「超級地稅」，這方面中國一年賣地6萬億元，房地產相關稅收兩萬億元，加上金融機構一年從中收了好幾萬億人民幣，中國的超級地稅一年有十幾萬億元人民幣，這些都相當於老百姓的稅，所以當政府說中國居民個稅減無可減，我估計上天都在苦笑或是流眼淚。

偉大復興 先從民生開始

領導人確定偉大復興關大家事嗎？我首先希望咱們中國人先做到教育、食物、醫療、衛生、居住的普及幸福吧！其他的偉大，留給偉人吧！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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