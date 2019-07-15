經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕新城悅人去店在可冷吼

【明報專訊】上周A股跌逾2%，歐洲和亞洲股市同樣向下，但美股破頂後氣勢如虹，三大指數均升約1%。市場都將焦點放在減息上，但要留意，一方面市場暫時預期聯儲局年內只減息兩次，這也反映在股市和資產價格之上，另一方面是美國長債息率都出現不同程度的升幅，30年期升幅尤大。這可能是空倉平倉，也可能是市場認為減息兩次已足夠支持經濟重新加速。在今天去全球化、中美脫鈎之際，美股升又未必利好全球股市。

港股面對最大的問題是A股表現不振，A股則面對科創板開板、抽走資金，上周五兩市成交額便低至3300億元人民幣。今年中證監已為此熱身，IPO獲批的數量已大增。但科創板實施註冊制，基本上全不設限，考慮到A股估值依然甚高，影響還是會相當大。現時全A股的預測市盈率（市場稱為動態市盈率）中位數達30.8倍，等權平均更高達45.6倍，絕對數值來看依然非常昂貴，對大量新股應市的反應會相當大。

事實上，不少A股大股東都清楚這個情况，不斷大舉減持。截至7月10日，今年A股上市公司重要股東累計淨減持835.13億元。特別是在市場相對高位的3月份，淨減持金額達265.49億元，5月和6月淨減持金額也均超過百億，市場愈在高位或稍有反彈迹象，減持金額反而更多。7月僅數個交易日累計淨減持金額已經超過70億元。從2019年全年解禁市值分佈來看，全年有超過3萬億元的解禁壓力，下半年，每個月都有超過2000億元的限售股解禁。

友邦可分段吸

上周買入中生製藥（1177）和五粮液，都是周初開市價就是高位，然後跟隨大市回落。始終都累積升幅不小，估值並非處於低位，需要時間等待盈利上升而向好。連日出現獲利回吐的友邦（1299）則上周尾段反彈。集團股價在6月中開始大漲，由大約75元起步，一口氣升至87.3元的歷史新高。近日回吐則成功穩守83元支持位，已開始消化技術超買，可再次分段吸納。

新城系資產豐厚 出事也有人拯救

最強勢的要數物管股，現在都已不便宜，但受新城系創辦人王振華因涉嫌猥褻9歲女童事件影響，新城悅（1755）上周反彈後仍距高位有逾20%。主要變數是究竟新城控股（1030）能否維持運作，不被拆骨被迫賣產。筆者相信，新城系資產豐厚，很多同業、富豪都會願意入股拯救，發展還是朝着「人走店還在」的方向。新城悅管理的面積仍會高速增長，應有力進一步回試高位。

本周會沽出長和（0001）、美團（2690）和減持5000股南方A50（2822），增持25股SPY、50股QQQ，買入5000股新城悅。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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