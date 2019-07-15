法國巴黎銀行朱泉星：職訓股來港上市料增

明報記者 陳偉燊

東方教育剛於6月12日才在香港以每股11.25元上市，但是在一個月左右，股價見12.08元，市值增至263.81億元，甚至比傳統龍頭教育股中國教育控股的242.83億元為高。從市值而言，該股亦跑贏其他早期已經在港上市而集中經營小學、中學及大學本科的內地教育股。

東方教育市值超中教控股

朱泉星指出，隨着內地經濟變化，已經由過往鼓勵創業，變成需要促進就業下，職業培訓變得更為重要。目前內地從本科尋求人才出現困難下，反而可經職訓學校容易找得人才。他說：「就算傳統的教育股如中教等，也有參與職訓業務發展，即使其有參與內地城軌行業培訓，但是亦較多參與競爭激列的商科培訓。」反而參與烹飪、信息技術、互聯網技術及汽車維修等實用課程的東方教育，因應內地較少供應汽車維修學校，加上其互聯網教育主力培訓如電競、人工智能及擴增實境等人，相較同業較為專門，因此找得定位。

職訓股可不斷推新課程勝傳統高校

有別於傳統的高等院校，朱泉星說，職訓股可以不斷推出新課程，並且可自行製訂新課程作適當的加價，較具彈性，個別烹飪課程收費，甚至比中教的同類課程為高。另有別於同業只集中做3至6個月的短期課程，東方教育另闢門路，較多營辦2至3年的課程，增加收入，甚至可以有空間部署開發如歐美等國際市場。他預期，隨着首家職訓股上市，將有助未來創造條件，容許更多大型的職訓股出現，預期這會為更多的職訓股他日來港上市方面去鋪路。

朱泉星又指出，雖然市面亦有供應如幫助海外升學的教育股如楓葉教育（1317），市場在教育股行業中，比以前有較多選擇，但是中美貿易戰爆發，開始對內地學生往海外升學方面構成影響下，亦會對個別股份構成影響。