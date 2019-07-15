凱升引太陽城 拓俄貴賓市場

海參崴度假村沒枱數限制

藍博文表示，集團旗下海參崴水晶虎宮殿本身不受枱數限制，因此可給予空間擴建。以項目現時提供121間客房、入住率常超過90%計，因此已經創造條件開發更高質素的貴賓市場。目前該項目設有30張中場賭枱、35張貴賓賭枱及333部角子機。到第二期擴展時，將會增建更多房間、會展、餐飲、免稅店及娛樂元素，甚至設有室內海灘俱樂部。

相比項目在發展首期時需要投資2億美元（約15.6億港元）而言，他表示第二期可建基於首期的發展，同樣只需2億美元（約15.6億港元）投資便可完成建設。第二期A及B階段分別會建有350間及150間客房。

雖然面對同業金界（3918）於2020年後加入市場，但是藍博文認為，這對凱升屬好事，市場更因此有更多產品滿足俄羅斯本土市場的發展。隨着太陽城入股凱升，並持股27.94%，他認為，就算貴賓市場經營在今年上半年遇到挑戰，但是新股東有望改進集團面向客人的產品及服務，令凱升可以提升產業佈局，吸引更多貴賓客戶。