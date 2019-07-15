陽光房託翻新商廈引共享空間 迎租戶需求改變 助項目增值

冀連繫上環貿易業租戶

黃志明稱：「因應科技的進步，過去數年租客的要求已有改變，有需要隨時佔用額外空間處理業務所需，因此共享空間正好帶來地方，實踐『Flex and Core Model』，有利租戶隨時佔用2至3個月及填充物業空間。」他亦稱，傳統的租約模式已難以滿足租戶對空間的需求。集團的想法是，讓共享空間成為伙伴，令新改造的Strand 50變成地標及樞紐，當中提供新餐飲元素、2.9萬方呎共享空間樓面，去幫助陽光的租戶建立社區。他說，上環商戶的業務多為支援貿易行業相關的小型會計師、律師行、則師、秘書公司、合規公司、物流及航運公司等，因此更需要社區幫助建立聯繫。

在此之前，黃志明表示，集團曾派員以用家身分嘗試使用不同的共享空間，經衡量過後，最終認為可與theDesk合作，發展更深入的營運模式及砌合到未來集團收購項目的需要。為配合寶恒商業中心將提供7層空間予theDesk，陽光斥資5000萬元以翻新物業，建成新的外觀立面，讓行人更易記認。他又稱：「近期已見多了租客遷出中環中心，遷至灣仔及上環，令上環租盤受惠，租客亦可省租。但是中美貿易戰爆發，令市場變得審慎起來，甚至已見少了新的租客商討。」

半年至一年短租約增彈性

theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈表示，共享空間已經進階至2.0時代，與過往提供「靚裝修、設乒乓波枱及講究生活時尚」的1.0版本有別，亦非只顧照顧新創企業，反而因應上環鄰近中環，及有一半外國公司進駐的特質，今次透過在Strand 50建成theDesk，期望到第四季開業時，發揮到連繫陽光位於區內4項物業租戶的樞紐之作用。新項目內的租約料多為半年至一年，足夠提供空間供原有商廈租戶彈性使用。

明報記者 陳偉燊