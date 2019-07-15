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2年半到期債券基金 年息率可達3.72厘

【明報專訊】景順今日起至本月26日，推出「景順2022年到期環球債券基金」，該基金投資於全球美元債券，設有港元及美元兩個單位類別，特色之一是設有到期日(2022年1月28日或左右)，屆時該基金的所有資產將予以變現，所得淨款將分派予相關單位的持有人，即投資期僅2年半。另一特色是由今年10月11日起每月派息，以首次發售價100元計，每月固定派息0.31元，即每年派息3.72元，故此，該基金每年派息率為3.72厘；不過，要留意的風險是，投資者在到期日未必可以取回發售價100元的本金，要視乎所投資債券期內的表現。

胡嘉林表示，上述基金所投資的債券組合，所持債券的期限與基金本身的到期日相若，景順全球債券團隊169名基金經理及分析師會在各自負責的地區及行業，挑選符合上述要求的債券，綜合選出約80隻債券進行投資，料此舉可以分散風險。另外，該基金重視穩定性，所投資的債券七成屬投資級別，餘下三成即使可屬非投資級別，信貸評級最低為「BB-」，故整體債券組合的信貸評級亦屬投資級別。

內地息率1年跌2厘 利國企及內房

景順分銷業務總監李偉賢表示，該行在2014年至2018年曾以上述投資方針制定38個投資組合，投資期分別為4年、5年及10年，當中4年及5年的投資組合每年由高位至低位的跌幅(Drawdown Risk)僅3%至4%，所有投資的債券均未曾違約。

經過上述方法精挑細選後，目前「景順2022年到期環球債券基金」的模擬組合39.5%投資於中國債券，當中一半屬投資級別。胡嘉林解釋，中國企業債券相對全球企業債劵息率較高，市場規模龐大，故具備不少投資機會，而他現時會傾向投資國企債多於民企債，行業方面，他認為可留意內房債，「內地3個月回購利率(Repo rate)由1年前約5厘下降至近日約3厘，換言之，過去一年已變相減息2厘，故此流動性已增加不少，國企最受惠，內房亦有得益，近來內地房地產銷售數字理想。當然，我們投資內房債會留意違約風險，持有的均屬排名首50位內房企業所發行的債券」。

憂貿易戰升級 避中國製造業企債

至於要迴避的行業，胡嘉林提醒團隊成員要留意中美貿易戰進一步升溫的風險，即美國可能向中國逾5000億美元產品加徵25%關稅，故此該基金不會投資於中國製造業及出口業企業債券，甚至也不會沾手中國及美國科技企業債券，「假如中美全面開打貿易戰，不單美國會向所有中國產品加徵關稅，而且美國科技企業向中國出口的產品亦會大幅減少，我們已打好防疫針，即使出現上述不利情况，對旗下債券投資組合的影響亦有限」。

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