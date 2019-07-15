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景順胡嘉林：提防美減息過急推升通脹預期

【明報專訊】景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林表示，在美國總統特朗普多次要求減息後，聯儲局很可能將由加息周期轉為進入減息周期，但減息的幅度及速度仍需觀察，事態如何發展值得觀察，例如若當局完全聽從特朗普的指示，在明年總統大選前大舉減息，令市場通脹預期升溫，帶動長債孳息率顯著回升、即長債價格將大幅調整，故他認為目前投資短債勝長債。

在第127期封面故事(2017年12月4日刊出)景順胡嘉林在訪問中認為，市場低估美國通過減稅方案的影響，低估美國通脹壓力，低估美國聯儲局加息步伐，料當局在2018年底前將再加息3至4次，而美國10年期國債孳息率可升至3厘，美息趨升及美元轉強，將衝擊全球債市，結果上述預測在去年悉數兌現；他亦獲「指標基金大獎2017」亞洲固定收益年度基金經理大獎。

與上次訪問事隔逾一年半，胡嘉林上周再次接受訪問表示，在美國總統特朗普多次要求減息後，聯儲局近月的息口取態與去年比較已出現重大變化，故美國很可能將由加息周期轉為進入減息周期，「特朗普的強勢領導無疑影響着美國央行，聯儲局其實也不是絕對獨立決定利率政策，我們見到近來政治的影響力愈來愈大，聯儲局對息口走勢已改口風，它的最新論點是要採取平衡的取態(Balanced approach)，即是說，在美國過去10年通脹偏低的情况下，即使當局日後減息令未來幾年通脹回升，以較長時間計，通脹平均仍然在可控制的水平。此一理論與書本上的一套完全不同，但既然央行的政策已轉變，我們(投資者)亦要跟隨轉變」。

本月或開始減息 幅度速度待觀察

既然聯儲局現已明顯轉鴿，胡嘉林預測，當局可能在本月便會展開減息周期，但減息的幅度及速度仍需觀察，「聯儲局減息會影響市場對通脹的預期，對此最敏感的金價上月已顯著向好，跟着便要看聯儲局可承受多大的政治壓力--若它只減息1至2次便停手，通脹預期沒有因此明顯改變的話，金融市場會相對穩定；若它完全聽從特朗普的指示，在明年總統大選前大舉減息，例如本月減息0.5厘，在餘下時間繼續減息，通脹預期便很可能會升溫，屆時(市場會反過來預期當局需要掉頭加息)美國長債孳息率也會因此抽升」。

面對上述不明朗因素，胡嘉林建議，投資者目前投資美國國債，可優先考慮較短年期，而非較長年期國債，「目前美國10年期國債孳息率僅約2厘，已經很低，如果投資者不希望承受債息回升、債價下跌所出現的帳面虧損，我的忠告是不要買這麼長期的債券」。

[封面故事]

相關字詞﹕景順2022年到期環球債券基金 美國減息 景順胡嘉林

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