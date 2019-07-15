匯豐馬浩德：估值吸引 看好歐日股市

根據匯豐環球Nowcast的數據，今年5月環球趨勢增長率為2.58%，雖然對比去年10月的3.45%的增長率放緩，匯豐環球投資管理亞太區投資總監兼環球策略投資總監（股票）馬浩德表示，市場若把經濟增長放緩延伸至經濟衰退屬過慮，「我們認為，目前環球經濟增長合理、企業基礎穩健、貨幣政策有利，種種因素相加，意味着經濟衰退較可能成為2021年或之後的風險。作為投資者，我們依然偏好風險資產，並將繼續在具吸引力估值的固定收益及環球股市中物色投資機遇」。

看好中國經濟 輕微超配AH股

另外，馬浩德亦以科學的方法，統計全球主要資產的預期回報率及預期波幅，勾畫出市場趨勢線（market line）；簡單來說，由於目前亞洲本土貨幣債券、新興市場本土貨幣債券、商品、歐洲股市及日本股市在該線之上，故它們計算風險後的回報率（Risk-adjusted return）較高；中國H股及A股剛好位處該線，計算風險後的回報率屬合理；日本及德國國債明顯處於該線以下，計算風險後的回報率便較低（圖2）。

馬浩德透露，匯豐目前的確有參考該市場趨勢線配置資產，例如該行現正超配歐洲及日本股市，低配日本及德國國債。他續說，由於匯豐認為中國經濟續有起色，目前該行亦輕微超配中國股市。

提防通脹升溫 低配歐日國債

風險方面，馬浩德分析，雖然不少市場人士對中美貿易戰憂心忡忡，但他認為，貿戰暫時對心理的影響多於對實體經濟及企業盈利的影響，故市場對貿易戰的風險現已過度反映，反而為中國股市帶來投資機會。

馬浩德表示，相對於貿易戰，市場對通脹可能升溫的風險可能準備不足，「即使目前全球通脹走勢依然偏低，但通脹、名義增長或利率一旦稍微高於預期，便足以改變債券等固定收益資產的現有定價」；這也是該行低配日本及德國國債的原因。

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