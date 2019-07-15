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普信普樂維：美長債息可重上3厘 壓抑全球股市升勢

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周指將採取適當行動維持經濟擴張，市場料本月減息機會頗大；今期封面故事由三大基金代表分析最新形勢。普信亞太區多元資產方案主管普樂維（Thomas Poullaouec）認為，市場高估聯儲局減息幅度，他預測美國10年期國債孳息率可能回升至3厘，為美股帶來不明朗因素，暫時比較看好新興市場股市；匯豐環球投資管理亞太區投資總監兼環球投資總監（股票）馬浩德（Bill Maldonado）則看好環球股市，超配估值吸引的歐洲及日本股市；景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林卻憂慮中美貿易戰升溫，暫時避開中國出口企業的債券。

明報記者 葉創成

鮑威爾上周三對眾議院金融服務委員會就貨幣政策作證，向市場釋出鴿派信號，指即使中美貿易戰近期未有升溫，但上月的貨幣政策會議以來，貿易緊張形勢的不確定性及對環球經濟的憂慮，繼續拖累美國經濟前景，且通脹持續低迷，聯儲局將採取「適當」行動維持經濟擴張。《華爾街日報》形容，鮑威爾的言論是為減息鋪路，市場預期最快可望於本月底減息。在減息憧憬下，美股3大指數上周均創歷史新高，作為比較，本港及內地股市期內均下跌，此趨勢會否持續呢？

在《Money Monday》第201期（6月3日出版）封面故事，普信股票部投資組合專家Julian Cook接受訪問時表示，美國今年經濟增長可望達2%至3%，而通脹則低企於2%以下，宏觀環境利好美股，暫時不受貿易戰影響，看好正藉龐大用戶基礎拓展市場推廣業務的亞馬遜（Amazon），結果過去1個月多月美股納指、道指及標指分別上升10.6%、10.1%及9.5%，亞馬遜股價則急漲13.3%，可見Julian Cook測巿能力可人，故今期專訪普信另一專家普樂維分析美股最新形勢及其他投資機會。

經濟無結構失衡 3年內衰退機會微

普樂維指出，美國經濟表現的確不錯，即使下半年增長將較上半年放緩，惟從作為領先指標的製造業及服務業的經理人採購指數（PMI）近月一直處於50點盛衰分界線以上可見，當地經濟短期出現衰退的可能很微；由於美國目前勞工市場表現強勁，帶動消費市道向好，而且當地經濟亦不存在嚴重的結構性失衡，故此未來3年衰退的機會率低於30%，該行會繼續觀察PMI等領先指標作出較準確的中長期判斷。

美國經濟向好無疑支持當地股市，美股過去一個多月升勢如虹，與市場憧憬聯儲局即將減息有關，美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監的柯睿思（Christopher Smart）在第204期（6月24日出版）封面故事專訪便指出：「特朗普相信減息有利股市，這暫時看來是正確的，當聯儲局近月放聲氣可能減息，美股反應十分正面。」

就業市場強 年內料最多減息半厘

普樂維分析，從聯邦基金利率期貨反映的市場預測，聯儲局在未來12個月將會減息4次共1厘，他認為此舉太樂觀，指美國經濟增長穩健，勞工市場表現強勁，預測當局在本月議息會議減息0.25厘，若跟着經濟數據轉差始可能在年底再減息0.25厘，「美國上月非農新增職位增長達22.4萬，頗為強勁，即使考慮到5月數據遜於預期，惟過去3個月的平均數仍逾17萬，可見當地招聘活動穩步增長，可望支持經濟繼續擴張，目前我實在想不到有何原因聯儲局要這麼『慷慨』在未來12個月減息1厘」。

去年第四季聯儲局仍預期今年將加息3次，故美國10年期國債孳息率在去年11月7日曾高見3.2485厘，惟隨着當局由鷹轉鴿，該長債息率過去逾8個月以下降軌尋底，前周三低見1.9378厘，直至美國前周五公布強勁就業數據，該息率近日亦明顯反彈，上周收報2.1219厘（圖1）。普樂維認為，假如普信預測聯儲局未來1年只會減息0.25厘至0.5厘屬正確的話，美國10年期國債孳息率期內應該在2厘至3厘區間上落，也就是說，上周的2.1219厘屬相對低位，日後會有上行壓力。

長息回升有利弊 勿「逞英雄」

美國10年期國債孳息率被視為全球資金成本的指標，假如該長債息率在未來1年趨升的話，對美國以至全球股市有何影響呢？普樂維分析，若聯儲局的減息力度及速度真的遜於市場預期，反映美國經濟比市場預期好，此舉利好企業盈利，對美股屬正面；另一方面，長債息率上升令資金成本上漲，對美股屬負面。到底美股受上述的正反力量影響下，後市將何去何從？

普樂維坦言，自己目前對此沒有明確觀點，故此不論對股票、債券或現金的評級均為「中性」，會等市場出現新信號後始再下決定，「簡單來說，我們認為目前不是逞英雄的時候（We think that today is not the time to be a hero），因為我們實在難以預測哪一種資產會跑出」。

內地經濟見底才大舉買中資股

與美股比較，普樂維相對看好包括中國在內的新興市場股市表現。他解釋，隨着聯儲局下半年減息，新興市場貨幣將較美元有利率優勢，有利資金從美元重返新興市場；更重要是，由於中國今年初已開始以寬鬆貨幣政策結合積極財政政策刺激經濟，中國經濟增長可能在今年底便會見底回升，此舉可拉動韓國、台灣及東南亞多個亞洲新興市場經濟體的表現。

但普樂維亦強調，由於普信現對全球股市評級為中性，即使中國及亞洲股市可能有較佳表現，暫時並不是大舉出擊的時間，「目前我們傾向靠邊站一段時間，不想太快便下注博中國經濟增長止跌回升，需要在未來幾個月有更多數據證明此觀點（編按：中國國家統計局將於今日公布第二季GDP增長數據，彭博綜合券商預測是按年增長6.2%，較首季的6.4%放緩），才會大手購入包括中國股市在內的風險資產」。

[封面故事]

相關字詞﹕中美貿易戰 美國10年期國債孳息率 美國減息 匯豐環球投資管理亞太區投資總監兼環球投資總監 普信亞太區多元資產方案主管普樂維(thomas poull

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