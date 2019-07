普信普樂維：美長債息可重上3厘 壓抑全球股市升勢

明報記者 葉創成

鮑威爾上周三對眾議院金融服務委員會就貨幣政策作證,向市場釋出鴿派信號,指即使中美貿易戰近期未有升溫,但上月的貨幣政策會議以來,貿易緊張形勢的不確定性及對環球經濟的憂慮,繼續拖累美國經濟前景,且通脹持續低迷,聯儲局將採取「適當」行動維持經濟擴張。《華爾街日報》形容,鮑威爾的言論是為減息鋪路,市場預期最快可望於本月底減息。在減息憧憬下,美股3大指數上周均創歷史新高,作為比較,本港及內地股市期內均下跌,此趨勢會否持續呢?

在《Money Monday》第201期(6月3日出版)封面故事,普信股票部投資組合專家Julian Cook接受訪問時表示,美國今年經濟增長可望達2%至3%,而通脹則低企於2%以下,宏觀環境利好美股,暫時不受貿易戰影響,看好正藉龐大用戶基礎拓展市場推廣業務的亞馬遜(Amazon),結果過去1個月多月美股納指、道指及標指分別上升10.6%、10.1%及9.5%,亞馬遜股價則急漲13.3%,可見Julian Cook測巿能力可人,故今期專訪普信另一專家普樂維分析美股最新形勢及其他投資機會。

經濟無結構失衡 3年內衰退機會微

普樂維指出,美國經濟表現的確不錯,即使下半年增長將較上半年放緩,惟從作為領先指標的製造業及服務業的經理人採購指數(PMI)近月一直處於50點盛衰分界線以上可見,當地經濟短期出現衰退的可能很微;由於美國目前勞工市場表現強勁,帶動消費市道向好,而且當地經濟亦不存在嚴重的結構性失衡,故此未來3年衰退的機會率低於30%,該行會繼續觀察PMI等領先指標作出較準確的中長期判斷。

美國經濟向好無疑支持當地股市,美股過去一個多月升勢如虹,與市場憧憬聯儲局即將減息有關,美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監的柯睿思(Christopher Smart)在第204期(6月24日出版)封面故事專訪便指出:「特朗普相信減息有利股市,這暫時看來是正確的,當聯儲局近月放聲氣可能減息,美股反應十分正面。」

就業市場強 年內料最多減息半厘

普樂維分析,從聯邦基金利率期貨反映的市場預測,聯儲局在未來12個月將會減息4次共1厘,他認為此舉太樂觀,指美國經濟增長穩健,勞工市場表現強勁,預測當局在本月議息會議減息0.25厘,若跟着經濟數據轉差始可能在年底再減息0.25厘,「美國上月非農新增職位增長達22.4萬,頗為強勁,即使考慮到5月數據遜於預期,惟過去3個月的平均數仍逾17萬,可見當地招聘活動穩步增長,可望支持經濟繼續擴張,目前我實在想不到有何原因聯儲局要這麼『慷慨』在未來12個月減息1厘」。

去年第四季聯儲局仍預期今年將加息3次,故美國10年期國債孳息率在去年11月7日曾高見3.2485厘,惟隨着當局由鷹轉鴿,該長債息率過去逾8個月以下降軌尋底,前周三低見1.9378厘,直至美國前周五公布強勁就業數據,該息率近日亦明顯反彈,上周收報2.1219厘(圖1)。普樂維認為,假如普信預測聯儲局未來1年只會減息0.25厘至0.5厘屬正確的話,美國10年期國債孳息率期內應該在2厘至3厘區間上落,也就是說,上周的2.1219厘屬相對低位,日後會有上行壓力。

長息回升有利弊 勿「逞英雄」

美國10年期國債孳息率被視為全球資金成本的指標,假如該長債息率在未來1年趨升的話,對美國以至全球股市有何影響呢?普樂維分析,若聯儲局的減息力度及速度真的遜於市場預期,反映美國經濟比市場預期好,此舉利好企業盈利,對美股屬正面;另一方面,長債息率上升令資金成本上漲,對美股屬負面。到底美股受上述的正反力量影響下,後市將何去何從?

普樂維坦言,自己目前對此沒有明確觀點,故此不論對股票、債券或現金的評級均為「中性」,會等市場出現新信號後始再下決定,「簡單來說,我們認為目前不是逞英雄的時候(We think that today is not the time to be a hero),因為我們實在難以預測哪一種資產會跑出」。

內地經濟見底才大舉買中資股

與美股比較,普樂維相對看好包括中國在內的新興市場股市表現。他解釋,隨着聯儲局下半年減息,新興市場貨幣將較美元有利率優勢,有利資金從美元重返新興市場;更重要是,由於中國今年初已開始以寬鬆貨幣政策結合積極財政政策刺激經濟,中國經濟增長可能在今年底便會見底回升,此舉可拉動韓國、台灣及東南亞多個亞洲新興市場經濟體的表現。

但普樂維亦強調,由於普信現對全球股市評級為中性,即使中國及亞洲股市可能有較佳表現,暫時並不是大舉出擊的時間,「目前我們傾向靠邊站一段時間,不想太快便下注博中國經濟增長止跌回升,需要在未來幾個月有更多數據證明此觀點(編按:中國國家統計局將於今日公布第二季GDP增長數據,彭博綜合券商預測是按年增長6.2%,較首季的6.4%放緩),才會大手購入包括中國股市在內的風險資產」。

[封面故事]