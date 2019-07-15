位元堂鄧蕙敏：品牌年輕化仍在「革命」

推洗頭水零食 融入顧客生活

鄧蕙敏舉例，以往「好似太陽咁溫暖」的養陰丸只有大丸包裝，由於體積比一般藥丸更大，或使年輕顧客卻步，位元堂近年就推出「小丸」包裝，變為一包包的小丸裝，吸引年輕又注重養生的客人。除各式各樣中成藥，位元堂推出洗頭水、穀麥飲等產品，鄧蕙敏表示，希望將公司產品融入顧客生活，而非生病才到訪位元堂。她又稱，公司零食系列表現不俗，例如潤喉糖、龜苓膏等，希望可以做得更好。

去年鄧蕙敏由擔任位元堂高級業務發展經理，升任為執行董事，她說新職位最不一樣之處，就是由公司日常業務，轉為策劃公司發展，例如近日大灣區政策出台，提及中成藥在區內的機遇，她就會花更多時間與業界交流，包括中藥及零售業界，每個月都要出差1至2次。

與同事是團隊 不分「太子女」

鄧蕙敏身為位元堂「太子女」，她指「任何第二代加入公司，點都有啲刻板印象」，通過長時間相處，許多看法都會改變，她亦會向同事強調，彼此是一個團隊，不分「太子女」或是其他身分。父親「街市大王」鄧清河作為公司主席，鄧蕙敏表示，以往在家亦會傾談公事，不過5月結婚後搬離家中，就由面對面，改為多用電話溝通。她笑稱，父親作為公司主席，當然有最終話語權，不過宏安「多瓣數」，當自己全心投入工作，父親亦會相信她的決定。即使意見不一，鄧蕙敏認為父親經驗豐富，自己未必能全面思考，亦會從中學習。

現時位元堂在港有67間零售分店，鄧蕙敏指出，今年上半年已開設7間分店，香港店舖網絡佈局已經「七七八八」，至年底會增至70間分店，預計澳門會擴充分店數量，不過要視乎租金及大環境表現，再決定發展步伐。