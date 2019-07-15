港交所：界內證與窩輪牛熊證互補

按季度將轉換掛鈎股份

張亦伶指首批界內證將與恒生指數、騰訊（0700）、建設銀行（0939）、中國移動（0941）、友邦（1299）及平安（2318）掛鈎，主要是因應市面首5隻最多交投的股份牛熊證作為參考，但是會因應新季度牛熊證的變化而再更換界內證掛鈎的股份，因此下一季界內證掛鈎的股份或與今季不同。同時，港交所不會就界內證的上下界限設有要求，但是她提醒，若界限較闊的產品，不一定作價廉宜。至於將來該所會否調整在產品到期時，處於界內者給予1元，在界外者給予0.25元的回報之水平，她表示：「回報水平是與業界溝通後，認為是最適合的水平，因此暫時未有考慮過會作調整。」

雖然在界內證推出時，張亦伶指市面上私人銀行、期權市場內的馬鞍式及勒束式策略產品，或能夠達到界內證相若的回報效果，但她強調：「推出產品，沒有想過搶佔其他產品的市場流通量，主要考慮仍然集中在如何令市場發展更完善，並與港交所的3年計劃，將產品多元化有關。」

不設回收機制 投資者隨時買賣

今次香港推出界內證前，她說，包括德國、西班牙及意大利早已經有界內證的產品，並設有回收機制，但為了做到亞洲特色，港交所推出的界內證產品，將不設回收機制，並可隨時讓投資者參與買賣；但會有如其他衍生工具產品市場般，設有市場流通量提供者的機制，亦容許界內證視乎需求而有如窩輪般去增發。

對於界內證的上下行使價闊度的問題，張亦伶稱，這視乎各發行商策略，港交所不會設定要求。她相信，大部分投資者一般都喜歡較細價的產品，就算上下行使價較闊，令投資者較易取得較高回報，但先付出的代價也許較高。她又說，對於產品推出時，已有6家發行商參與推出50隻產品方面，感到滿意。