早參與澳博新項目上葡京發展

四太長女幼子各有事業

事實上，梁安琪4名子女中，已經有3名投身社會，當中四太的長女何超盈及幼子何猷君更相繼於年內結婚。

何超盈本身熱愛藝術，有份創辦超盈文化兼任首席執行官，並在家族名下的氹仔麗景灣酒店大搞藝術拍賣，成為聯合國教育、科技及文化組織（UNESCO）的策略性伙伴。

至於何猷君，則主力在澳門推動電競行業發展，創辦澳門電競總會，並在上市公司創夢天地（1119）任職首席營銷官。但是兩人均沒有在賭王家族的博彩公司內任職，反而各自追求自己的事業及夢想。

何猷亨去年主持葡京人發布會

反而四太的長子何猷亨方則早已經在澳博內參與新項目上葡京的發展，並於去年在四太旗下投資的澳門主題公園股份公司、在上葡京旁邊長期空置的地段，策劃發展新的葡京人項目，以懷舊概念包裝成一個新的大型綜合度假村，並在去年親自主持葡京人的新聞發布會。葡京人亦於最近正準備招聘1500人，為開業作準備。