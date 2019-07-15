澳博變動 何猷亨獲委子公司董事 首名何家二房以外子女入局 母梁安琪：給他一個機會

明報記者 陳偉燊

本報翻查澳門最新的商業登記資料顯示，澳博實際持股100%的子公司澳門博彩股份，原來於今年3月尾有變動。原董事會主席蘇樹輝退任，只繼續出任董事，原主席職務由澳博上市公司主席何超鳳接任。梁安琪之子何猷亨則首次加入成為澳博股份董事。

何超鳳接任董事會主席

原有董事會成員何鴻燊、鄭家純、吳志誠、官樂怡及江陽全部退任，但同時委任了澳娛主席霍震寰出任董事，霍家成員在澳博股份的董事會席位由一名增加至兩名。官樂怡則出任總秘書長。委任日期由今年3月25日至2022年的股東常會。澳博股份這項變動，在今年4月29日上載至澳門博彩監察協調局的最新業績報告中還未反映。至本報記者近日查冊始發現。

澳博股份最新資料顯示，由於何鴻燊已經先後淡出上市公司澳博及澳娛，因此他自今年3月起，確定正式從擔任數十年的工作崗位退休，只保留澳博上市公司的名譽主席職銜。

梁安琪：和上市公司無關

本報記者曾致電澳博聯席主席兼澳博股份常務董事的梁安琪作進一步查詢關於何猷亨獲委任的事情，上周五晚在內地的她接受電話訪問時指：「他（何猷亨）已經在董事會內，是澳門公司方面的，和上市公司無關，給個機會他啦！」

家族3公司完成變動 部署賭牌續牌

今次是首次有何家二房女兒，即何超鳳及何超蕸，與四房的兒子何猷亨一同在澳博股份董事會任職。澳博股份為澳博上市公司旗下最重要的營運附屬公司，在當地經營集團的博彩生意及酒店營運。

隨着何家3家公司的董事會相繼完成變動，正式宣告澳娛及澳博進入後何鴻燊的年代，並且開始為2022年賭牌續牌及重新競投，全力進行部署，及籌備全新項目路氹上葡京開業。同時由梁安琪投資、位於上葡京隔鄰之葡京人，亦擬以澳博衛星場的形式經營，澳博的博彩業版圖將再次擴大。

早於今次澳博股份董事局變動前，何、霍兩家早於今年1月下旬達成聯盟，當時市場一度揣測梁安琪在澳博的影響力或會減少，但是最新顯示，她的兒子加入澳博旗下重要子公司的董事局職務，與外界說法已有分別。