行政降費 不能根治體制問題

激活企業穩增長 成當務之急

降低企業成本是近3年來中國經濟工作重點之一，但今年幾乎每次國務院常務會議都會提及降成本或相關專案部署，頻率之高、措施之多、力度之大，實屬罕見。這足見官方對當前嚴峻經濟形勢已有深刻體察，依靠激發企業活力穩增長、穩就業成為當務之急。

眼下，投資這一項拉動經濟增長的重要引擎正顯現疲態。前5個月，投資同比增速僅為5.6%，增速不僅低於1至4月，也遜於去年同期。其中，製造業投資僅增長2.7%，增速不及去年一半；工業企業利潤也在繼續縮水。6月製造業採購經理指數（PMI）更令人憂心，大中小企業PMI今年以來首次全部低於榮枯線，顯示製造業正陷入萎縮。

投資露疲態 企業PMI全萎縮

為抵禦下行壓力，助企業渡過難關，近期官方加快出手：推動銀行降低貸款附加費用，支援中小微企業通過債券、票據等融資；繼續推進減稅降費，下調行郵稅率；在去年已降10%的基礎上，再降低一般工商業平均電價10%；推動降低中小企業寬頻資費；下調鐵路貨物執行運價；減免行政事業收費等。

細觀上述舉措，均對準當前企業痛點，如融資難、融資貴，稅費負擔重，行政辦事環節繁瑣，電力、運輸成本高等。但官方「重手」降成本能否見實效，或許還受到另外兩個因素影響。

體制內外企業處不平等位置

企業成本之所以高企，深層次原因在於體制機制。融資難、融資貴，系金融體制存在不足，中小銀行發展相對落後；電價高，緣於電力行業仍未有效打破壟斷；用工成本高，也受體制內外身分不平等因素影響。靠行政手段降成本，企業難免有「朝令夕改」之憂，且政策空間終將日益縮小，唯深化體制機制改革，才是降成本根本出路。在經濟下行壓力增大，中美貿戰等外部風險挑戰增多情况下，能否、如何加快改革，將決定降成本實效。

降成本，企業亦不可缺位。政策再多、力度再大，也不能使所有企業均等受益。企業需提升內部管理能力和水準，轉變經營模式，優化成本結構。唯此，才能真正提高競爭力。從目前降成本舉措觀之，官方確保經濟穩定增長心切，更多政策「後手」料將陸續出台。

[馮其十 神州新形勢]