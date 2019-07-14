Netflix痛失《老友記》等經典熱門劇 三大供片商收回影片進軍串流媒體

資料來源：《金融時報》、《華爾街日報》

華納收回《老友記》用於自家媒體

AT＆T旗下的華納媒體（WarnerMedia）上周公布，將於明年春季推出名為HBO Max的新串流媒體服務，獨家播放HBO頻道所有影片及《老友記》等華納經典片集，試圖從Netflix手上重奪觀眾。華納媒體已擁有自己的串流媒體服務HBO Now，預計Max的月費將略高於Now的14.99美元。目前Netflix的標準月費為12.99美元，迪士尼將於11月推出的Disney+串流影片服務月費將為6.99美元，提供《星球大戰》和漫威系列電影。

HBO Max月費料高於Netflix

隨着Netflix的三大影片供應商——華納媒體、迪士尼和NBCUniversal紛紛進入串流媒體市場，逐漸收回受歡迎的影片授權供自己的平台使用，預料Netflix將失去更多經典節目的版權。根據市場調查機構尼爾森（Nielsen）為《華爾街日報》整理的數據，這三大Netflix影片供應商所製作電視劇和電影，在Netflix用戶觀看時長的佔比，接近40%。截至去年10月，整體非原創「庫存節目」（library programming）在Netflix用戶觀看時長的佔比，高達72%。這意味觀眾主要煲舊劇，且大部分影片由Netflix的競爭對手製作。

Netflix加大投資影片製作

《我們的辦公室》2013年在NBC播完最後一季後開始在Netflix重播，多年來也是Netflix美國地區收視之冠，佔Netflix美國用戶收看時間近3%。排名第2的《老友記》則有2%。

去年底Netflix為延長《老友記》的非獨家播映權一年，就向AT&T付了近1億美元。Netflix預計今年將花費150億美元用於影片內容，較2018年花費120億美元增加。迪士尼和AT&T也合共花費逾1500億美元進行併購交易，為明年準備推出的串流影片服務建立龐大的影片庫。

傳統媒體正審慎選擇將哪些影片限制在自家串流媒體平台獨家播放，哪些影片可賣給Netflix等平台。這些決定將影響到傳統媒體的串流媒體服務價值，也將直接影響到它們的授權收入。研究機構MoffettNathanson的分析師預計，迪士尼推出串流媒體服務，將使其影業及媒體網路在2020財年減少14億美元的收入。

漫威娛樂停向Netflix供新片

投資機構Guggenheim Securities的分析師莫里斯（Michael Morris）向《華爾街日報》稱，Netflix失去《老友記》和《我們的辦公室》的授權也不會令訂戶流失，且該公司能把原本的版權開支，投資於製作更多原創內容。另一方面，傳統媒體決定將自己的熱門節目帶回家，雖然會失去可觀的授權費，但至少可保證吸引觀眾，所冒的風險比製作新劇集低得多。為Netflix製作了《Jessica Jones》、《Daredevil》等劇集的迪士尼漫威娛樂（Marvel Entertainment），已停止向Netflix供應新片，反映不僅是重播內容受到影響。Marvel現正專注於為迪士尼即將推出的串流媒體服務製作節目。