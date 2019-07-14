周焯華：按澳門法規經營 無受查

稱不追究法律責任

周焯華在記者會上，大部分時間依稿照讀，但是亦偶有「爆肚」加插內容。他在稿件以外補充說，作為一間澳門機構、澳門人企業、澳門公民，他的事業、他的家、他的根在澳門，心向祖國。他說，他沒有觸犯內地及澳門法律，他個人沒有受到內地調查及通緝。但在記者會上，他沒有接受提問，記者會完結後亦直接離埸。

在會上他表示，太陽城是一家合法經營博彩中介人業務的公司，其本身及關聯公司在其他國外的業務，均在各地監管下依法經營，並沒有在內地進行推廣及結算的網絡博彩平台，亦沒有報道所指的超過中國彩票總收益，擾亂國家金融秩序的行為。

他又說，太陽城在世界各地均合法經營業務，並遵守澳門的法律法規依法經營，並作為準則，依此作為經營海外業務的經營指標及標準，將來就算世界上其他各國許可經營的產品，若澳門不容許，他們也不會涉足，更會以澳門法律為依歸。

上周內地《經濟參考報》刊登一篇題為〈特大國際網絡賭博平台深度滲透國內〉的報道，罕有點名指周焯華控制菲律賓和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」，容許電話投注方吸納大批內地賭客，涉及逾萬億元人民幣賭注流向境外。

周焯華表示，不會向任何媒體追究法律責任，亦感謝媒體對他個人及集團的監督和關注。