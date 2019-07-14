美股再新高 標指首破3000點

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周暗示7月會減息，美國股市連日來再創新高，道指上周五升243點或0.9%，收報27,332點破頂；標指上周五升13點或0.46%，收報3013點，是歷來首度突破3000點大關收市，突破早前的「三頂」水平（見圖）；納指則升48點或0.59%，收報8,244點。一周累計，道指、標指、納指分別累升1.52%、0.78%和1.01%。
紐約期油一周累升4.7％
道指方面，貢獻最多的成分股為波音升1.76%，報365.33美元，貢獻42點，聯合健康保險升1.81%，報265.90美元，貢獻32點。富國投資研究院資深全球資產策略師Scott Wren表示，重要的是聯儲局已向市場保證不再加息，如果有必要甚至會減息，這正是市場想要的事，全球央行不再處於加息周期，而是開始寬鬆政策。
颱風巴里吹襲美國南部，美國政府緊急疏散海上石油平台的人員，市場預計墨西哥灣產油量將下跌，紐約期油全周累升4.7％，上周五報每桶60.39美元。
港股ADR微跌15點
港股ADR比例指數報28,455點，跌15點，恒指夜期報28,494點，高水22點。中國銀行（3988）折合報3.24港元，較港收低0.63%；工商銀行（1398）折合報5.49港元，較港收低0.49%。
匯豐控股（0005）折合報65.15元，較港收市低0.08%。騰訊（0700）折合報355.4元，較港收市高0.11%。