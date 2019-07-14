美股再新高 標指首破3000點

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周暗示7月會減息，美國股市連日來再創新高，道指上周五升243點或0.9%，收報27,332點破頂；標指上周五升13點或0.46%，收報3013點，是歷來首度突破3000點大關收市，突破早前的「三頂」水平（見圖）；納指則升48點或0.59%，收報8,244點。一周累計，道指、標指、納指分別累升1.52%、0.78%和1.01%。