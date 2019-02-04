一手昨售148伙 天鑽佔111伙最旺

「龍牀盤」菁雋今發售344伙

另屯門掃管笏兩個新盤，分別為永泰地產（0369）OMA OMA及萬科置業（香港）上源，昨日亦錄成交。OMA OMA昨推售110伙，單日沽出21伙，整個項目累售186伙，佔公開發售單位的243伙的77%；上源則錄4宗成交，屬2房及3房戶，項目累售969個單位，佔全盤1154伙的84%。

新世界（0017）旗下北角豪宅新盤柏蔚山，昨日推售家具單位，並成功售出4伙，當中1房戶已悉數沽清，售出4伙成交價由1540.7萬至1616.1萬元，實呎27,891至29,685元，單日套現6343萬元。項目自去年6月起開售至今，累售558伙，佔項目611伙的91%，套現逾131億元。另同系傲瀧亦沽出1伙，單位為1座6樓B室，實用面積1599方呎，成交價3958.4萬元，實呎24,755元。