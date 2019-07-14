將軍澳二手 單日3破頂 海天晉兩房首逾千萬

明報記者 甘潔瑩

美聯物業營業經理林志堅表示，海天晉成交價破頂的單位為7A座中高層B室，實用565方呎，兩房連儲物室間隔，原業主早於今年1月起以1115萬元放售，及至5月，原業主見樓市有回升迹象，加價85萬元或7.6%至1200萬元放售。

惟中美貿易戰良久亦未有緩和，原業主亦自知叫價高於市價，加上SSD期快將屆滿，為求盡快出貨，主動調整價錢至1130萬元，並獲外區客垂青，買賣雙方終以1093.8萬元成交，雖然兩度減價，但成交價創同類單位新高紀錄，折合實呎19,359元。

業主兩度減價 成交價仍創新高

資料顯示，同類型單位7B座高層E室，實用583方呎，以999萬元易手，實呎17,136元，以實呎計，上述成交較舊紀錄貴13%。

原業主於2016年7月以859.4萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利234.4元離場，單位升值27%。

天晉亦錄千萬成交，該單位為6座中高層E室，屬實用538呎2房戶，最新以1076萬元易手，實呎2萬元，為屋苑今年首宗2房逾千萬元的成交。

寶盈花園兩房700萬易手破頂

同區寶盈花園一個484方呎2房戶，於自由市場價以700萬元易手，創屋苑同類單位新高價。

世紀21分區經理魏仕良指出，上述單位為2座高層B室，屬實用484方呎2房戶，原業主於今年6月起放售，當時叫價710萬元，買賣雙方議價後，以700萬元（已補地價）成交，折合實呎14,463元，成交價創屋苑兩房戶新高紀錄。原業主於2011年3月以278萬元（已補地價）購入單位，持貨8年，帳面獲利422萬元，物業升值逾1.5倍。

「港人港樓」喜雅 兩房7年升值80%

另由房協發展、屬「港人港樓」之一的長沙灣喜雅錄破頂成交。中原分行經理雷澤麟表示，該單位為2座高層A室，實用510方呎，望配水庫，最新以900萬元成交，成交價創兩房新高價紀錄，折合實呎17647元。

資料顯示，項目1座低層D室，屬實用457方呎兩房戶，於去年7月曾以850萬元易手，實呎1.86萬元，當時創2房戶成交價及呎價新高。

原業主於2012年6月以499萬元一手購入，持貨7年，現帳面獲利401萬元離場，物業升值80%。