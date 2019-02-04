「龍牀盤」菁雋128呎起 細絕全城

明報記者 林尚民

攝影 鄧宗弘

位於屯門青棉徑2號的菁雋，目前已屆現樓，明日開售344伙，買家購入後可短期內收樓，用家可於短期內入住，收租客亦毋須等待太長樓花期即有租金收入。整個項目共有356伙，其中開放式單位有276伙，佔樓盤約77.5%，實用面積由128至178方呎，其中128方呎單位，面積比車位還要小，為全港最細的上車新盤單位。

迷你開放式廚房配基本設備

發展商近日開放現樓16樓全層予公眾人士參觀，本報記者亦有到場視察，其中包括16樓31室，即全盤最細、實用面積128方呎的開放式單位。單位內基本上「一眼見晒」，起居位置剛好容納3個成人躺在地上，相信住戶入住後添置家具時要多花心思。由於單位迷你，發展商已配置了特色設計的家具，如窗邊設置迷你開放式廚房，內有一個小型電磁爐及鋅盤，鋅盤下則內藏洗衣機。

大門另一側設有微波爐、雪櫃，兩者之間隱藏着一個可收藏的工作枱，可用作餐桌等用途，而上方則是一個及頂的小型衣櫃，活動支架可以輕易拉下，掛上衣物後再輕輕推出即可收納衣物。浴室雖然面積不大，但採光度充足，視覺不太侷促，記者親身實測，無論是坐在坐廁上，或在企缸內淋浴，空間都尚可接受。

記者亦參觀了一個實用面積164方呎的16樓03室開放式單位，雖然單位面積較31室大，開放式廚房的設備亦較為「歸一」，但實際上，面積包括了一個22方呎露台，而該單位浴室不設通風窗，有別於上述31室。不過，單位外望屯門河景，較只望樓景的31室開揚。

衣櫃內設活動支架 方便收納

除開放式單位外，菁雋標準單位亦設有1房及2房間隔，各設有36伙，即每層29伙中，各有3伙同類單位，佔樓盤總數各約一成，1房單位實用由227至247方呎，2房單位實用則由365至387方呎。記者到場亦參觀了一個實用面積387方呎的16樓18室2房單位，物業位於走廊盡頭，屬於大單邊位置，景觀最為開揚，一面可望屯門河景，另一面則可望新地（0016）御半山一帶山景。此外，項目亦設有8個頂層連天台特色戶，最大實用面積794方呎，連350方呎平台及722方呎天台。

■有片睇

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