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2019年7月13日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港航去年勁蝕9億 唐英年等擬打救 傳伙中信無錫國企 或需揼水20億
機師過剩機件脫落 港航營運問題尚待解決
出身望族 唐英年人脈遍中港政商界
吉野家「獅子狗」刪帖事件 廣告公司稱沒炒人
路透：新加坡金管局 禁銀行搶港資
百威亞太暫緩定價或延上市 消息指有大型基金「縮沙」 孖展客需額外付息
潘樂陶：不清楚公司股權集中
傳因港股市况弱 阿里集資勁削一半
內地6月M2平穩 社融增量勝預期
6月內地手機出貨量按年跌6.3%
港股基金連續10周淨流出
甘比逾億沽保華大廈複式 實呎4.4萬破頂 樓齡近60年 老牌豪宅兩月兩創紀錄
將軍澳南豐廣場複式1690萬破頂
CCL破頂後跌0.38% 重返6周前水平
銀景峯洋房1.338億易手 實呎54881元
太古城呎租45.8元 創屋苑歷來新高
啟德第4A區2號地一成樓面申建社福設施
日限晶片出口 三星SK因禍得福 分析：緩解中美貿戰供應過剩問題
星上季GDP收縮3.4% 7年最差
特朗普批Libra不可靠 需接受金融條例規管
傳中銀前線員工今天要全返工
陸振球：珠海可成港人1小時生活圈
周末睇樓好去處
「龍牀盤」菁雋128呎起 細絕全城
附近食肆林立
一層29伙 採學生宿舍設計概念
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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港航去年勁蝕9億 唐英年等擬打救 傳伙中信無錫國企 或需揼水20億
機師過剩機件脫落 港航營運問題尚待解決
出身望族 唐英年人脈遍中港政商界
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6月內地手機出貨量按年跌6.3%
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