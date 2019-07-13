陸振球：珠海可成港人1小時生活圈

固然，朋友所用論證相對粗疏，難以斷言港澳兩地的經濟和股巿表現差異全受政治和社會因素影響，就算他的推論正確，每個人的追求也不同，有人會覺得民主自由最重要，也有人認為填飽肚和改善生活更基本，不過朋友的意見始終有參考作用。

佈局大灣區 奧園表現勝新地

筆者覺得，相較朋友以銀娛股價和恒指比較，不如將更同質的股票放在一起分析，比如內房股中國奧園（3883）和香港龍頭地產股新地（0016），同由6月初起計，奧園累升了超過三成，但新地只升了不足一成（圖2），筆者不想以兩地的政治氣氛來解釋有關差異，但覺得港人實不應錯過大灣區概念所帶來的機會，而筆者一早推介中國奧國這隻主力在大灣區佈局的內房股，如讀者有跟隨，應已獲得極豐厚的利潤。

大橋效益漸現

說到大灣區，筆者最近到訪了珠海西部金灣區航天城規劃展覽館參觀，當地正進行不少大型基建和交通設施，可說朝氣勃勃，配合已通車的港珠澳大橋，珠海成為港人的一小時生活圈絕不為過。日前瑞信發表研究報告，指現在是收集賭股的時機，因高利潤率中場博彩收入（GGR）持續出現驚喜，今年第二季按年增13%，高於市場預期的8%至10%。

瑞信指出，自港珠澳大橋啟用後，強勁的訪澳旅客帶動收入，高端中場變得穩定及中端市場急增等，都成為持續的推動力；受惠流動性放鬆，貴賓廳GGR亦走出谷底，由首季轉碼（Rolling）下跌22%，收窄至6月份的10%。曾有人批評港珠澳大橋屬大白象工程，使用量偏低，其實但凡是基建啟用後總要有熱身時間，兼交通配套也要時間完善，而瑞信的報告顯示大橋的經濟效益已漸漸顯露。

單位愈細愈好賣 未來難換樓

香港被稱為「龍牀盤」的屯門菁雋，減價後重新開售的300餘呎單位已要接近700萬元，但上述珠海金灣區的豪宅，700萬元已可購入接近2000方呎單位，即是珠海優質樓價格只是屯門新盤售價約八分之一左右！

說回菁雋這個樓盤，既然被稱為「龍牀盤」，自然主打細單位，最細單位只有128方呎，大約是上述珠海樓盤一個廁浴室的面積而已。香港之所以推出超細單位，主要是樓價過高，所以因應巿民的購買力，只能推出呎價高而銀碼被壓縮的單位；事實上，今年上半年推出的新盤，確是愈細面積愈好賣，其中開放式及一房單位的售出率高達79.2%，兩房只售出71%，三房或以上的銷售率更只有42%（圖3），看來大部分港人現時縱能勉強上車，未來要換樓也不容易。

商廈租金跌 或為經濟轉弱信號

香港除了住宅價格和租金高企，寫字樓租金也是高得嚇人。根據第一太平戴維斯的研究，香港的黃金核心商業寫字樓租用成本，遠遠拋離亞太區其他對手城巿如東京、新加坡和上海（圖4）。大家都熟悉一個哲學問題，就是有雞先？還有是蛋先？其實可將有關概念轉而發問，究竟是因競爭力高而推高了香港的商廈租金？還是租金太高會削弱香港的競爭力？

筆者認為，上述問題可以如此解答，如純因香港競爭力高而推高商廈租金，問題不太大，但如是因供應短缺而推升租金，便要小心，因這等同租金高於競爭力的價值，遲早會出事。戴德梁行最近的研究報告指香港整體商廈租金5年來首度錄得按季跌幅，雖然只跌了0.4%，按年也跌了0.2%，暫時跌幅輕微，也應視為香港經濟可能轉弱的一個信號。

[陸振球 樓市解碼]