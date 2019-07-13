特朗普批Libra不可靠 需接受金融條例規管

指美元才是「美國唯一真實貨幣」

特朗普的推文對比特幣及Libra在內的加密貨幣表示質疑，指它們不是金錢、價值極為波動，沒什麼可靠性，且不受規管，促進了毒品交易等非法活動。特朗普又強調，「可信又可靠」的美元，才是「美國唯一的真實貨幣」，也是迄今世上最主要的貨幣，且將永遠保持這優勢。

fb擬透過推出Libra促進低成本的跨境轉帳活動，為國際支付市場帶來變革，受到多國政策制定者的質疑。除特朗普外，聯儲局主席鮑威爾、法國財長勒梅爾、英倫銀行行長卡尼也曾批評Libra計劃。

特朗普發推前，鮑威爾警告，除非fb解決了對私隱、洗錢、消費者保護和金融穩定性等問題，否則Libra無法得到發展。鮑威爾稱，聯儲局和美國財政部的金融穩定監督委員會（FSOC）也在關注Libra。

美國眾院金融服務委員會早前亦向fb發信，要求fb「立即停止」Libra計劃。政界對Libra連番施壓之際，比特幣等主要加密貨幣昨日靠穩。CoinDesk的數據顯示，比特幣價格昨繼續在1.1萬美元水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]