星上季GDP收縮3.4% 7年最差

【明報專訊】受貿易戰及環球需求疲軟影響，新加坡製造業及出口不振，經濟出乎意料大幅收縮。次季GDP按季折合成年率萎縮3.4%，是近7年來最大的季度收縮。按年計算，上季GDP輕微增長0.1%，遠低於首季的1.1%增幅，表現為10年來最差。馬來亞銀行金英證券（Maybank Kim Eng）形容，次季數據「令人沮喪」，增加了新加坡今年陷入技術衰退的可能。部分經濟師預期，新加坡金管局（MAS）在下次10月的會議放寬貨幣政策的可能性增加。
貿易高科技出口受累貿戰
新加坡經濟相當依賴貿易及高科技出口，令該國經濟易受貿易緊張形勢衝擊。上季新加坡製造業按季折合成年率萎縮6%，電子和精密工程產業產出下降。與此同時，建造業萎縮7.6％，逆轉了首季的13.3%升幅。服務業也收縮了1.5%。新加坡政府5月時將今年的增長預測，下調至介乎1.5％至2.5％。華僑銀行（OCBC）的分析估計，新加坡政府稍後可能將今年的經濟增長預測進一步下調至0.5%至1.5%。
分析認為，若中美貿易形勢未見改善，新加坡下半年的經濟可能更差。新加坡的困境也引發市場對亞太區前景的憂慮。經濟師普遍認為，對貿易開放且敏感的新加坡是經濟的探熱針，其數據預示亞洲其他地區製造業放緩的風險加劇。韓國6月出口按月減少13.5%，創逾3年最大跌幅。