星上季GDP收縮3.4% 7年最差

貿易高科技出口受累貿戰

新加坡經濟相當依賴貿易及高科技出口，令該國經濟易受貿易緊張形勢衝擊。上季新加坡製造業按季折合成年率萎縮6%，電子和精密工程產業產出下降。與此同時，建造業萎縮7.6％，逆轉了首季的13.3%升幅。服務業也收縮了1.5%。新加坡政府5月時將今年的增長預測，下調至介乎1.5％至2.5％。華僑銀行（OCBC）的分析估計，新加坡政府稍後可能將今年的經濟增長預測進一步下調至0.5%至1.5%。

分析認為，若中美貿易形勢未見改善，新加坡下半年的經濟可能更差。新加坡的困境也引發市場對亞太區前景的憂慮。經濟師普遍認為，對貿易開放且敏感的新加坡是經濟的探熱針，其數據預示亞洲其他地區製造業放緩的風險加劇。韓國6月出口按月減少13.5%，創逾3年最大跌幅。

（綜合報道）

[國際金融]