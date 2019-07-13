日限晶片出口 三星SK因禍得福 分析：緩解中美貿戰供應過剩問題

美傳派高級官員調停兩國爭拗

此外，聯儲局主席鮑威爾釋出減息信號後，刺激美股連日上漲。道指昨早段升約150點，與標普500指數齊創歷史新高。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯昨繼續放鴿，稱可能需要以減息刺激通脹，預料減息兩次有助通脹在2021年升穿2%目標。

不過因上月通脹增長比預期高，美國10年期國債孳息率回升至2.125厘，為1個月高位。

日韓近期的衝突，源於韓國法院早前裁定，日本企業須向二戰時強徵的韓國勞工提供賠償，惟日本政府認為索償問題已於1965年的《日韓請求權協定》解決，批評韓國法院的裁決違反國際法。日方本月初作出反擊，指控韓國企業將日本的原材料運往朝鮮，助朝方製造大殺傷力武器，為此對出口至韓國的3種半導體原料加強管制。韓國否認指控，並準備向世界貿易組織（WTO）投訴。

日本目前要求半導體製造商每次出口3種日本製造的半導體關鍵材料時，必須申請許可。行業專家表示，這種限制可能會對全球科技供應鏈產生重大影響。他們估計，三星電子和SK海力士的相關材料庫存，只能滿足1至3個月的生產。

不過，市場相當歡迎日本的限制措施，認為可促使韓國企業減少生產記憶體晶片，進而緩解因中美貿易爭端及需求放緩引起的供應過剩問題。

廠商提前加訂單 搶高價格

Bernstein Research駐香港分析師紐曼（Mark Newman）稱，諷刺的是，此限制反而為三星和SK海力士帶來好處。他表示，客戶正訂購更多晶片，以保障自己免受日韓爭端可能加劇的影響。

在日本政府決定向韓國實施出口限制前，韓國半導體製造商已因供過於求而面臨利潤下降。行業數據顯示，今年首季的記憶體晶片價格下降約20%。對於嚴重依賴晶片業務的三星來說，首季利潤是2016年第三季以來最弱。

隨着市場預期半導體產量面臨下降，最近兩種主要記憶體晶片——動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND快閃記憶體價格大漲。這並非晶片製造商首次因禍得福。2013年，SK海力士在中國無錫的工廠發生火災，影響了全球6%的DRAM產量，導致相關晶片價格飈升。不過分析師認為，三星和SK海力士的股價升勢難以持續。

日長期限出口 恐癱瘓全球科技業

韓國晶片生產受創，將影響包括蘋果在內的供應鏈。首爾高級半導體工業協會表示，若日本的出口限制長期持續，可能會使全球科技行業陷於癱瘓。消息指出，日本政府研究過對韓國經濟影響較大的限制措施。根據韓國貿易協會的數據，2018年韓國半導體出口額，佔出口總額的21%。

（華爾街日報）

[國際金融]