太古城呎租45.8元 創屋苑歷來新高

趙續稱，上述單位為太古城南天閣高層A室，實用面積592方呎（建築面積708方呎），2房間隔，望內園景，附有雅致裝修，月租29000元，實用呎租49元。業主於2010年3月638萬元買入，一直作收租用途，持貨9年，租金回報5.5厘。

內地生35萬預付海濱南岸1年租金

暑期租務旺季一向不乏內地生蹤影，紅磡海濱南岸亦錄得相關租賃成交個案。美聯首席高級營業經理易秉中指出，單位為屋苑2座中層G室，實用面積593方呎，屬3房間隔，吸引內地大學生合租，並預繳1年租金，按單位月租2.9萬元計，涉預繳金額35萬元，實用呎租達49元。業主2012年10月653萬元買入，租金回報約5.3厘。

名城四房月租3.5萬

另大圍名城7月暫錄約9宗租賃成交。中原地產分區營業經理周偉航指出，最新租賃成交單位為1期5座中層南翼C室，實用面積959方呎（建築面積1273方呎），四房連套房間隔，以35000元租出，實用呎租36.5元。業主2010年1157萬元購入，租金回報約3.6厘。