銀景峯洋房1.338億易手 實呎54881元

銀景峯去年底以1.88億元售出C屋，實呎高達6.98萬元，呎價創西貢洋房呎價新高；項目累沽兩幢洋房，套現3.2億元，現餘實用面積2981方呎的A屋待售。另會德豐（0020）東九啟德OASIS KAI TAK，亦透過招標售出低座Masion C 2、3樓連天台複式B室，單位實用面積1360方呎、連619方呎天台，成交價4680萬元、實呎34,412元，為樓盤本月首宗一手成交。

御半山II瑧頤昨共沽18伙

此外，新地（0016）旗下已屆現樓的筲箕灣形薈，以發價單形式，最新售出1A座32樓D室，屬實用面積889方呎3房連儲物房間隔，採用傳統梗廚設計，成交價3029.4萬元、實呎34076元，創樓盤單一單位成交價新高紀錄。

另外，「龍牀盤」屯門菁雋周日開售344伙前，同位於新界西北兩盤搶先於昨天推售單位截擊。新地昨晚新一輪推售20伙的屯門御半山II期，消息指沽出約13伙，令項目累售單位至約200伙。新世界（0017）昨晚新一輪推售63伙的元朗瑧頤，消息指沽約5伙，令項目累售增至逾190伙。

南津‧迎岸1宗撻大訂 沒收56萬

新盤市場亦新錄兩宗撻訂，其中恒地（0012）香港仔田灣南津‧迎岸一宗屬撻大訂；單位為5樓B室，屬實用面積265方呎一房戶，原於去年3月以559.2萬元售出，買家亦於去年4月簽署正式買賣合約，但近日取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉近56萬元。另莊士中國（0298）以發價單、招標雙軌發售的屯門弦海，亦錄一宗新撻訂；為26樓實用面積232方呎K室，屬開放式戶，原於7月4日透過招標以468.64萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉逾23萬元。