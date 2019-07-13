將軍澳南豐廣場複式1690萬破頂

較5年前舊紀錄高近兩成

將軍澳日出康城GRAND MONTARA清袋後，購買力流入同區二手市場。中原副分區營業經理柯勇表示，南豐廣場6座天台複式戶，實用面積1227方呎、屬3房連套房，連工人套房及儲物房，新近以1690萬元成交，實呎13,773元，成交價創屋苑新高。屋苑對上紀錄為2座天台複式戶，實用面積1550方呎，曾於2011年以1438萬元易手，即本次成交將屋苑新高再推高252萬元或約18%。是次成交原業主於2011年以1068萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利622萬元或58%。

逸峯3房935萬創同類新高

此外，利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺逸峯2座中層A室，實用面積642方呎，屬3房連套房間隔，新近以935萬元易手，創屋苑同類新高價，實呎14,564元。原業主2013年3月以562萬元購入，持貨6年，帳面賺373萬元或66%。另中原分區營業經理王勤學表示，元朗世宙5座中層H單位，實用面積429方呎，屬兩房間隔，最新以709萬元沽出，實呎16,527元，成交價為屋苑標準兩房戶新高。原業主以一約多伙於2015年12月斥資1335萬元，同時購入屋苑2座高層A室及是次成交的5座中層H室，及後於本月先後以1005萬及709萬元沽出兩伙單位，持貨約3年半，帳面共獲利379萬元，兩伙平均帳面升值約28%。

世宙標準兩房高見709萬

奧運站浪澄灣本月開齋。利嘉閣分區董事鄭運就表示，浪澄灣7座低層A室，實用面積816方呎，屬3房1套連工人套房，原業主累減170萬元或8%後，以2030萬元易手，實呎24,877元；原業主2016年5月以1411.2萬元購入，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳賺618.8萬元或44%。