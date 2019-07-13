甘比逾億沽保華大廈複式 實呎4.4萬破頂 樓齡近60年 老牌豪宅兩月兩創紀錄

明報記者 甘潔瑩

買家名字國語拼音 首置入市

土地註冊處顯示，1963年落成淺水灣保華大廈B座複式戶於上月底以1.13億元易手，以實用面積2578方呎計，實呎43,832元，呎價創屋苑新高紀錄。新買家為叶敏芝（YE, MINZHI），名字雖為國語拼音，但只支付480.25萬元稅款，即樓價4.25%，意味新買家持有本港身分證，並以首置身分入市。

原業主為富浚投資有限公司，公司董事原為華置前主席「大劉」劉鑾雄胞妹劉玉珍，近年該公司已轉為由大劉太太「甘比」陳凱韻及其胞姐、即華置執行董事陳詩韻持有，於1997年7月以3300萬元購入至今，帳面獲利8000萬元，物業22年升值逾2.4倍。

九七貨22年帳升8000萬或2.4倍

資料顯示，保華大廈連月來沽出兩個複式戶，除上述B座複式戶外，原由嘉里（0683）董事包括嘉里郭氏家族成員郭孔華、郭孔輔等持有的E座複式戶，亦於今年5月同以1.13億元易手，實用2893方呎，實呎39,060元，成交價及呎價均創當時屋苑新高，而新買家為中信泰富前主席榮智健兒子榮明棣。

打破榮明棣5月購入呎價紀錄

除保華大廈，其他老牌宅近月已接連錄得高價成交，如賭王何鴻燊二太藍瓊纓，早於1971年以18萬元購入的東半山玫瑰新邨B座高層2室，物業已達53年樓齡，獲買家以5798萬元承接，以實用面積2090方呎計，實呎27,741元。

何氏持貨48年，帳面獲利5780萬元，賺幅高達321倍。

賭王二太沽玫瑰新邨 48年升值321倍

另有樓齡逾30年的豪宅物業，成交呎價突破10萬元，創全港新高。土地註冊處資料顯示，嘉樂苑頂層B室於今年5月初以2.8億元成交，實用面積2659方呎，連逾2000方呎天台及兩個車位一併出售，實呎高達105,302元，創全港（撇除收購項目外）二手分層呎價新高。

目前全港成交呎價次高的二手分層單位，為早前「賣殼」售出的九龍站天璽日鑽璽高層連平台特色戶，實用面積1902方呎，連695方呎平台，成交價約1.9億元，實呎約9.99萬元。