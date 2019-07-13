港股基金連續10周淨流出

環球主要股票基金 僅美股獲淨流入

據券商Jefferies引述EPFR的數據顯示，截至本周三的一周，環球債券、商品及貨幣市場基金均錄得淨流入，但股票基金的資金流向參差，新興市場錄得淨流出，當中亞太區淨流出14.78億美元，中國及香港股票基金分別淨流出6.7億美元及8200萬美元（約52.3億及6.4億港元）。港股基金已是連續10周淨流出，累計16.91億美元（約132億港元）。即使在已發展國家，已發展歐洲的股票基金淨流出17.05億美元，全部主要市場中，僅美股基金大幅淨流入33.28億美元，走勢一面倒。

分析：大型企業相繼盈警惹憂慮

本周美股揚威，道指及納指均曾創出新高。港股表現疲軟，昨日雖微升39點至28,471點，但成交僅624億元，全周累跌303點。7月以來港股成交明顯減弱，本月至今日均成交僅735億元，遠低於1月至6月的水平。國指昨日僅升4點，收報10,788點，全周跌0.98％。

宏匯證券研究部主管林嘉麒指出，本周美聯儲的表態已相當鴿派，但對大市刺激有限，且資金明顯被動，僅北水錄得流入，百威亞太（1876）對市場的資金影響沒預期般大，港元拆息亦已回落，反映市况淡靜未必與新股有關。他估計，投資者除了觀望貿易談判及美聯儲取態外，亦擔憂企業盈利，尤其是接連有大型企業發盈警。

總結全周，表現最差的恒指成分股是剛發盈警的吉利（0175），昨日逆市跌1.86％，全周累跌8.52％。其次是瑞聲科技（2018）及創科實業（0669），均累跌逾5％。國指方面，被沽空機構狙擊的安踏（2020），全周累跌7％，是表現最差的成分股。