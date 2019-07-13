內地6月M2平穩 社融增量勝預期

狹義貨幣（M1）餘額為56.77萬億元，同比增長4.4%，增速比上月高1個百分點，按年增2.2個百分點。美國聯儲局預料將於月底減息，問及人行會如何反應，人行貨幣政策司長孫國峰昨日表示，將實施穩健貨幣政策，堅持「以我為主」的原則，根據中國的經濟形勢進行預調微調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩定。

恒生：料下半年M2保持增長

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，內地經濟增長維持在逾6%的增長，加上約2%通脹率，M2維持8%至9%區間是合理水平，守住人行貨幣政策不大幅擴張的要求，料下半年M2增長會保持現水平。

上商：融資未能傳遞至企業

新增人民幣貸款1.66萬億元，按年少增1786億元，略少過預期的1.7萬億元。社會融資規模增量為2.26萬億元，高於預期的2萬億元，比去年同期多增7705億元，為2017年改變社融統計方法以來，增量最高的6月。

上半年的表外融資，包括委託和信託類貸款按年減幅放緩，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，經濟稍為穩定，人行會繼續再次調控表外貸款。他指出，中長期的公司融資增長只屬一般，反映融資未能傳遞至企業的問題仍然存在。

進出口遜預期 貿易順差增逾24%

此外，海關總署同日公布中國進出口數據，以人民幣計價，6月份出口總值為1.45萬億元，按年上升6.1%，低於預期的升6.9%；進口總值為1.11萬億元，按年跌0.4%，差過預期的升3.7%。貿易順差為509.8億美元，高於預期的446.5億美元，同比增加24.65%。

進出口表現差過預期，尤以進口為甚，中原銀行首席經濟學家王軍指進口快速下跌，反映內需萎縮嚴重，出口溫和放緩，顯示外需市場因為全球經濟放緩而表現不振，中美貿易摩擦影響正逐步體現，料下半年影響更大。