潘樂陶：不清楚公司股權集中

收市升36% 潘氏家族帳賺3.8億

公司股價全日向上，早市仍反覆在1.39至1.48元水平上落，午市開始就抽升至1.6元左右，甚至在下午時段升至全日高位1.7元，其後遇阻，全日收報1.63元，較招股價1.2元升0.43元或35.8%，全日成交量有3.05億元，涉資4.33億元，一手2000股帳面賺860元，潘樂陶家族持股則帳面增值約3.8億元。

安樂工程在周四（11日）公布的認購結果中，列明公司「股權高度集中於小部分股東」。潘樂陶表示不知情，指從承銷商及保薦人中得知公司股權分佈與一般上市公司「差不多一樣」。

安樂工程承接政府項目，市場質疑他同時身為律政司長丈夫有利益衝突。潘樂陶僅稱，政府工程項目收入佔公司總收入向來為15%，2018年的佔比更有回落。不過按其招股書，安樂工程來自政府項目的收入於2017年錄得10億元，按年升31.2%，佔總收入20.2%；有關收入於2018年則回落至8.77億元，佔總收入14.7%。