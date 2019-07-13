百威亞太暫緩定價或延上市 消息指有大型基金「縮沙」 孖展客需額外付息

明報記者 陳惠恩

按公司原定招股時間表，昨日（12日）為定價日，最遲為下周一（15日），下周四（19日）掛牌交易。不過據招股文件顯示，如果公司未能在下周一定價，整個上市計劃將失效。彭博社報道，承銷團按目前投資者的要求，難以在原定招股價範圍40至47元內定價。市傳因為國際配售反應未如理想，有長線基金因市况及外圍經濟問題而退出，影響其他機構投資者都壓價或減少認購數量。彭博社引述消息人士指出，公司考慮在稍後日子以不同價格或發售條件重新上市。

下周一不能定價 上市計劃將失效

據港交所（0388）今年2月發出的新指引信，上市申請者可使用靈活定價機制下調發售價，最多為招股價範圍下限的10％，而毋須觸發撤回機制。據指引信，如公司有意變動招股價，須作出各項披露，包括發售價下調公告及補充招股章程。

港交所新指引：降價最多下限10％

耀才（1428）證券行政總裁許繹彬表示，目前百威亞太未宣布延遲上市，所以投資者仍觀望，無論公司最終作任何決定，以孖展認購的投資者都須付利息，加上息率較高，相信散戶都要損手離場。

去年7月上市的齊屹科技（1739）亦經歷定價日後宣布延遲上市。當時公司原定掛牌日（7月5日）的前兩日宣布延遲一周至7月12日，公司需要補充招股章程，已認購散戶需要在限時前確認申請，否則被視為放棄認購。借孖展的投資者若棄購，因仍要付利息所以必然有損失，繼續認購的就要支付更多的利息。最後齊屹科技以原定招股價下限6.8元劈價近三成，即4.85元作招股價。公司上市一年，昨收報2.77元，股價累計跌42.89%。

集資近百億元的物流平台公司ESR Cayman（1821）同樣亦在定價日（上月12日）翌日宣布，因市况而延遲上市。公司公告稱，會將認購的股份申請及款項退回，但未有表示會否或何時重啟計劃。