路透：新加坡金管局 禁銀行搶港資

路透指出，新加坡金管局上月向當地的星展銀行和華僑銀行提出要求，希望新加坡的財富經理對香港的事態保持敏感，不要專門針對香港設計營銷方案。有資深銀行界消息人士指出，新加坡金管局要求他們必須負責任地做出回應，不要發動宣傳說服客戶這是轉移資產的好時機。

業界指屬非正式對話

據本報了解，新加坡當局沒有正式發出任何文件或書信，亦沒有正式的會面等，但確實有在日常的監管活動中，透過電話向當地銀行傳達相關信息，然而這都是非正式的對話。

不過路透社的報道同時指出，新加坡私人銀行界接到很多查詢，如果客戶打算把資金轉到新加坡，他們亦無法阻止資金流動。有銀行高層表示，有收到來自香港客戶的詢問，想知道事件將會如何影響其資產和香港市場，如果客戶真的想要遷至海外，他們必須予以協助。

新加坡金管局回應路透社時引述該局局長孟文能早前表示，沒有迹象表明有「任何重大的業務或資金」從香港轉移到新加坡。他亦曾稱香港政經動盪將對新加坡不利。