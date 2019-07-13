吉野家「獅子狗」刪帖事件 廣告公司稱沒炒人

有報道指洪明基極怒 稱解僱負責員工

香港吉野家fb周三發布以「唔准叫我獅子狗」為題的帖文，稱其火鍋配料「竹輪」並非「獅子狗」，是日本一種傳統食材，帖文即引來多人讚好，但亦有聲音指帖文辱警，吉野家於周四刪除帖文。《大公報》及《文匯報》昨日報道，洪明基知悉事件後表示極為憤怒，稱自己近期參加了撐警大會，已和涉事的外判廣告公司解約，並解僱負責廣告事務的公司員工。

吉野家fb：所有小編齊齊整整

職工盟昨日形容，事件是「赤裸裸的政治迫害」，令人極度憤怒，下午更到油麻地吉野家分店抗議，並呼籲市民罷食吉野家。職工盟總幹事蒙兆達要求，吉野家向該員工及全港市民道歉，如果吉野家沒有向公眾交代及道歉，會考慮升級行動。

不過，吉野家在fb發文指「所有小編由始至終都係齊齊整整」，如有人感到不開心，會向大家道歉。其社交媒體廣告公司SSHK亦在fb發文稱，相信同事判斷，不會解僱任何人，合作的吉野家團隊亦由始至終沒有解僱任何同事。SSHK續稱，「獅子狗」取自近日衝突中一個網民常用詞的諧音，公司無意侮辱任何人，「抽水」總會有人喜歡有人不喜歡。至於香港吉野家是否已與SSHK終止合作關係，SSHK發言人回應本報時指無可奉告。

對於昨日下午的帖文，蒙兆達回應指，單憑網上一個帖文指「小編齊齊整整」，令人感覺在玩語言藝術、字眼不清，又反問「齊整是否就等於沒有解僱人？」他表示，除非洪明基現身澄清並交代清楚，否則難知真偽。蒙兆達強調，在洪明基澄清前，不會收回昨日呼籲市民罷食吉野家的言論。

合興經營內地吉野家 家族私人持有港吉野家

在港上市的合興主要經營內地東北地區吉野家業務，行政總統為洪明基，香港吉野家業務由洪明基家族私人持有，洪氏家族其他業務包括「獅球嘜」食油、超羣餅店等。合興股價昨早段曾升1.5%，見0.136元，收市報0.133元，跌0.7%，成交額僅10,760元。