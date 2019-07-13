出身望族 唐英年人脈遍中港政商界

在2018年的《福布斯》香港富豪榜中，唐翔千家族排名44位、身家約16億美元（約125億港元），據指在他去年3月去世後，留下15億美元遺產，由妻子和孩子繼承。

唐氏家族王國旗下從事印刷線路板業務的公司美維控股曾在2007年上市，2010年除牌。

唐氏家族成員各有分工，當中唐英年主力從政，自1991年已成為立法局功能組別議員，二弟唐聖年為外科專家、三妹唐英敏和四弟唐慶年則繼承父業，負責打理家族生意。

唐英年政壇路一直順遂，回歸後獲首任行政長官董建華邀請加入行政會議，至2002年7月開始出任本港工商及科技局長，1年後升任財政司長，2007年起擔任政務司長。他在2011年9月辭職，參選2012年特首選舉，他最後因其九龍塘大宅爆出僭建風波，民望急插，最終敗於對手梁振英。