出身望族 唐英年人脈遍中港政商界

【明報專訊】今次傳出有份角逐港航股權的唐英年，較為人熟悉的是他在2003至2011年擔任財政司長及政務司長，以及目前擔任全國政協常委。祖籍江蘇無錫的唐英年出身望族，祖父唐君遠曾任上海市政協副主席，其父是本地工業家、有「紡織大王」之稱的唐翔千，早年在上海投資時與當時於電子工業部任職的前國家主席江澤民相識，亦造就唐英年人脈遍及中港政商界。
在2018年的《福布斯》香港富豪榜中，唐翔千家族排名44位、身家約16億美元（約125億港元），據指在他去年3月去世後，留下15億美元遺產，由妻子和孩子繼承。
唐氏家族王國旗下從事印刷線路板業務的公司美維控股曾在2007年上市，2010年除牌。
唐氏家族成員各有分工，當中唐英年主力從政，自1991年已成為立法局功能組別議員，二弟唐聖年為外科專家、三妹唐英敏和四弟唐慶年則繼承父業，負責打理家族生意。
唐英年政壇路一直順遂，回歸後獲首任行政長官董建華邀請加入行政會議，至2002年7月開始出任本港工商及科技局長，1年後升任財政司長，2007年起擔任政務司長。他在2011年9月辭職，參選2012年特首選舉，他最後因其九龍塘大宅爆出僭建風波，民望急插，最終敗於對手梁振英。