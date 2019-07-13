港航去年勁蝕9億 唐英年等擬打救 傳伙中信無錫國企 或需揼水20億

明報記者 葉子晴

本報獲得港航向債券投資者提供的財務資料顯示，雖然港航去年度收入增長22.9%至152億元，但燃油成本開支達42億元，按年升58.2%，加上其他成本上升，營運利潤僅1.12億元，按年跌91.5%。不過，港航營運現金流仍大致保持平穩，去年度營運現金淨流入約13.74億元，較2017年度微跌1%。

流動債務急增69%達184億

財務狀况方面，截至去年12月底止，港航流動債務高達184億元，較2017年增69.3%，當中需要於1年內償還貸款約47.4億元。港航去年關連方應收款急升，港航應收包括海航集團、海南航空及香港快運等公司交易款項金額約23.1億元，按年上升78%；而預付款及其他應收款則高達41.6億元，增長70.6%，意味整個海航系向港航「拖數」多達64.7億元。

股東爭拗落幕 禁制令全解除

港航企業傳訊部昨晚承認有關股東爭拗已告一段落的傳聞，並指有關股東爭議的法院案件已被撤銷，同時對香港航空董事的禁制令亦已全部解除，公司正待法院發出正式命令以做紀錄。意味引入投資者的最大障礙已被掃除。

港航的「引資」行動亦如火如荼，《南華早報》報道指出，唐英年家族、中信集團及無錫市交通產業集團有限公司合組財團，正在洽購香港航空。報道未有提及財團擬收購股份數量及作價，惟消息人士稱，此次收購仍在談判，估計新財團至少需要注資20億元人民幣予港航，同時新投資者亦要承擔部分航空公司的債務。中信集團旗下中信股份（0267）昨日收報10.82元，較前日收市價跌1.82%。

注資以外 傳新財團需承擔債務

本報昨日向港航主要股東鍾國頌及唐英年查詢，雙方均回應指現階段不方便作評論。

中信集團則回應指不評論市場謠言。港航新聞發言人回覆稱，港航作為私營公司，不會公開披露其財務活動，或評論任何市場傳聞和媒體猜測，但會對有實力的戰略投資者一貫持開放態度。