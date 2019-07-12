草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊

所以，他領導的團隊由2018年底開始研究「納米草本防蟲塗層技術」。這套技術使用了兩招來驅蟲。第一招，是利用天然草本成分。這可能需要作納米化處理，亦可能不需要。一般來說，他們不會只使用單一種成分，而是會混合2至3種成分，以發揮較廣泛的驅蟲效果。

第二招，是利用一些很微細的表面處理技術，令小蟲停留在那個表面上時，有如坐在針氈上，覺得混身不舒服，從而主動離開。

因為研發時間較短，他們暫時主要研究在布料防塵蟎及防蚊的草本塗層。這個塗層會令布料的總成本增加10%或以下。

高俊熙相信，這種草本防蟲塗層未來在衣服和牀鋪用品上，將會大派用場，有相當大的需求。至於洗水會否令其防蟲效果大幅減弱或消失，他則表示，洗水大約30次是沒有問題的。

研究木製品及油漆加防蟲效果

現時他們開始研究在木製品上防塵蟎及防蚊的草本塗層，以及在油漆內加入這些防蟲效果，希望將來廣泛應用到家俬及裝修方面。

截至目前，他們在「納米草本防蟲塗層技術」的研發上，使用了大約20萬元。高俊熙希望，將來申請「創新及科技基金」資助，以擴大研究範圍，例如，防蛀書蟲、防蜱（蜱會吸人血傳播疾病），甚至其他昆蟲。至於應用的方式，包括紙張、印刷品，甚至食物包裝袋等，都有潛在需求。

[企業創富]