咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術

納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）技術經理高俊熙博士表示，口服中草藥有傳統煎煮以及近十幾年流行的顆粒冲劑兩種，但卻未必知道兩者各有優缺點。

原來，一般中草藥的有效成分很多都不太容易溶解於水。因此，傳統煎煮中草藥往往要用上大約2小時之久，相當耗時；但好處是，可以萃取到較多的有效成分。

至於近十幾年興起的中藥顆粒冲劑，非常方便和節省時間；但其缺點是，有效成分的萃取比例低一截，通常只相當於煎煮中草藥的兩成多至三成，最多也只是相當於煎煮中草藥的大約五成。除了時間因素之外，這也因為中藥顆粒冲劑往往添加了穩定劑、吸濕劑、賦形劑（協助成形的添加劑）等。

提高有效成分萃取比例

因此，若病人是患上一些重病（例如癌症），又或者希望較快見效，傳統煎煮中草藥其實會比中藥顆粒冲劑更適合。高俊熙透露，他們的團隊由2017年夏季開始研究，能否將傳統煎煮中草藥和中藥顆粒冲劑兩者的優點結合。

其主要構思是，先將中草藥原材料用電磨或超聲波等技術打碎，製成納米級的粉狀，以大幅增加其表面面積，並加入小量穩定劑（低於10%），令這些粉末不會黏在一起。然後，再將這些納米級的中藥粉裝入膠囊，以及加入小量氮氣，以大幅延長保質期。

納米中藥粉膠囊 咖啡機冲飲

當病人需要服藥時，只需將這些中藥粉膠囊放進市面一般膠囊咖啡機中，好像冲咖啡般，大約1分鐘就能冲出一杯中藥服用。

由於這個方案利用了納米級的中藥粉，以及咖啡機的高溫和高壓，所以其有效成分的萃取比例會比現時的中藥顆粒冲劑高得多，大約可以達到煎煮中草藥的八成。另一方面，這個方案亦相當方便和節省時間，其保質期亦相當長，可達兩年或以上（未開封之前）。

現時，這套技術已接近完成所有的實驗室測試。他們已經成功將至少10種中藥單方以及5種中藥複方製成納米粉膠囊。餘下的工作，主要是將這種膠囊的生產速度提升至工業化水平，以及再支援多些中藥單方及複方。

先攻健康飲料 再攻醫院診所

「我們所做的，就是協助中醫中藥現代化。」高俊熙強調，他們的最終目的，是希望中醫院和中醫診所等應用這個方案，取代現時流行的中藥顆粒冲劑。但他們明白，這需要支援多很多中藥配方，又需要中藥供應商和中醫院、中醫診所等兩方面都接受，並非即時可以做到。

所以，他們計劃，第一步先將這個方案應用到健康草本飲料方面。例如，一些紓緩消化不良、睡眠障礙、慢性疲勞等症狀的日常草本飲料，以及其他能夠提供預防性治療效果的草本配方。第二步才是應用在中醫院和中醫診所，取代中藥顆粒冲劑。

他認為，現時很多消費者都注重養生和治未病，相信會有興趣嘗試，很多公司和中產家庭亦已經有膠囊咖啡機。而且，相對普通的冲飲方式來說，這個方案可以大幅節省原材料，經濟效益非常可觀，健康草本飲料的生產商就更加有誘因採用。

以花旗參茶為例，若使用傳統的花旗參切片，就至少要用上超過10克，以及用熱水焗上30分鐘，才比較夠味。但若改用他們的納米膠囊冲飲方案，就只需2克或以下的花旗參原材料，以及1分鐘的時間（當然要有咖啡機）。不但可以節省很多時間，連原材料也可以節省八成以上。

大幅節省原材料

中長期可令藥費下調

尤其是花旗參、人參、冬蟲草這類貴價藥材，其用量多少對於產品的成本和售價，會有很大影響。高俊熙相信，這個方案成功商業化之後，中長期來說，將會令業界大幅節省中草藥使用量，看中醫的藥費亦可望明顯調低，讓市民受惠。

截至目前，這個方案的累積研發經費已達到300多萬元，都是來自「創新及科技基金」的資助。因此，其知識產權屬於NAMI所有。NAMI亦已就這個方案，入紙申請美國及內地的專利。在4月份舉行的「第47屆日內瓦國際發明展」中，這個方案還獲頒一個金獎。

高俊熙透露，現時已經有一些香港公司對這個方案有興趣，開始和NAMI商討合作事宜。但因為仍處於初步階段，故未能透露詳情。他個人估計，明年下半年可能會有第一批應用這個方案的產品推出市場。但具體時程，始終視乎業者的目標以及選擇的合作模式。

他表示，合作模式不一定只是技術授權，也可以是雙方共同開發。例如，業者可以請NAMI協助，一起開發出更多配方的中藥膠囊或草本飲品膠囊。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

[企業創富]