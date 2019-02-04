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K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元

【明報專訊】港島東再有商廈落成，新世界（0017）旗下位於鰂魚涌的K11 ATELIER King's Road，項目樓高22層，總樓面44萬方呎。新世界旗下K11集團表示，項目已獲批入伙紙，預計今年底入伙，目前已預租約一半樓面，平均呎租約60元，主要租戶為跨國媒體公司，承租約9層樓面。K11創辦人及新世界發展執行副主席鄭志剛表示，項目將「縱向創意城市」（Vertical Creative City）的概念引入港島東，將重新定義工作空間的設計、宗旨及文化，凝聚一群企業家及具創意思維的人才。

戴德梁行：次季寫字樓租金5年首跌

不過，有代理行看淡短期商廈市場走勢。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，今年次季全港商廈整體平均租金為76.7元，較今年首季77元微跌0.4%，是5年來首度錄得跌幅，主要是中資企業租賃需求疲弱，他預計，明年全港欠缺寫字樓新供應，將支持中區的租金，然而下半年市場表現仍受環球經濟及政治的不明朗因素所影響，要待外圍事態發展更為清晣後，企業租戶的擴充計劃才有望恢復。

上季中環舖租跌3%

至於商舖市場，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，外圍及本地不明朗因素影響下，消費情緒審慎，令本港舖市在次季的表現亦受打擊，尖沙嘴及旺角租金在次季的按季升幅分別為0.7%及1%，升幅小於首季。銅鑼灣租金按季升0.7%，中環租金則繼續受壓，按季下跌3%，跌幅幾近首季1.6%的1倍。他預計，今年下半年整體市場表現仍沉寂，但部分零售產品如化妝品、個人護理用品、運動休閒產品的生意額可望較能維持。

相關字詞﹕鄭志剛 新世界 戴德梁行

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