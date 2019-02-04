DON DON DONKI今開幕 收銀處39個

24小時營業 樓面2.3萬呎

DON DON DONKI分店以不同區域展示各式各樣的日本美食及日常用品，如日本直送的水產、零食、水果及蔬菜等，亦有售賣生活百貨，以及仿效日本分店設有成人區，售賣情趣用品；店內39個收銀處分佈於全店不同區域，以疏導顧客付款。

值得一提的是，店內售賣寶石珊瑚首飾的區域，屬香港區獨有，部分寶石珊瑚首飾價值逾百萬元。

泛亞零售管理（香港）總負責人竹內三善對DON DON DONKI進軍香港感興奮，有信心新店能接待本地消費者和遊客，成熱門旅遊景點，並將致力開設更多分店，進一步拓展亞太區業務。DON DON DONKI第二間分店將設於荃灣西站大型商場海之戀商場OP Mall，涉約5萬方呎，比尖沙嘴店還要大一倍，預計今年第四季開幕。

美麗華集團（0071）物業資產管理總監吳劍汶表示，香港首間DON DON DONKI展現了獨特定位，並期待與其母公司唐吉訶德打造香港新熱點。唐吉訶德為日本知名零售連鎖店，並以提供優惠折扣的商品為主。公司於當地設有逾350家分店，另在美國加州等地亦有「插旗」，目前以擴展東南亞業務為主。