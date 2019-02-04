經濟

香港地產

下一篇 上一篇

DON DON DONKI今開幕 收銀處39個

【明報專訊】港人遊日本「朝聖地」之一的連鎖超市「驚安の殿堂」，以旗下品牌DON DON DONKI正式於本港設店，首個據點位於尖沙嘴美麗華酒店地庫，樓面約2.3萬方呎，據悉月租約100萬元，折合呎租大約43元。該店將於今早10時起開業，並以24小時形式營業。

24小時營業 樓面2.3萬呎

DON DON DONKI分店以不同區域展示各式各樣的日本美食及日常用品，如日本直送的水產、零食、水果及蔬菜等，亦有售賣生活百貨，以及仿效日本分店設有成人區，售賣情趣用品；店內39個收銀處分佈於全店不同區域，以疏導顧客付款。

值得一提的是，店內售賣寶石珊瑚首飾的區域，屬香港區獨有，部分寶石珊瑚首飾價值逾百萬元。

泛亞零售管理（香港）總負責人竹內三善對DON DON DONKI進軍香港感興奮，有信心新店能接待本地消費者和遊客，成熱門旅遊景點，並將致力開設更多分店，進一步拓展亞太區業務。DON DON DONKI第二間分店將設於荃灣西站大型商場海之戀商場OP Mall，涉約5萬方呎，比尖沙嘴店還要大一倍，預計今年第四季開幕。

美麗華集團（0071）物業資產管理總監吳劍汶表示，香港首間DON DON DONKI展現了獨特定位，並期待與其母公司唐吉訶德打造香港新熱點。唐吉訶德為日本知名零售連鎖店，並以提供優惠折扣的商品為主。公司於當地設有逾350家分店，另在美國加州等地亦有「插旗」，目前以擴展東南亞業務為主。

相關字詞﹕唐吉訶德 海之戀 美麗華酒店 連鎖超市 驚安之殿堂

上 / 下一篇新聞

潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
業界：上市前示警 門面工夫居多
業界：上市前示警 門面工夫居多
外電：百威或貼近下限定價
外電：百威或貼近下限定價
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
鮑威爾放鴿 恒指升227點
鮑威爾放鴿 恒指升227點
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
八達通：今年將可綁定iPhone
八達通：今年將可綁定iPhone
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
美證交批出首宗ICO
美證交批出首宗ICO
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？
李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？
張宗永﹕加密貨幣2.0
張宗永﹕加密貨幣2.0
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
湯文亮﹕杜老誌的回憶
湯文亮﹕杜老誌的回憶
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
馬來西亞置業流程須知
馬來西亞置業流程須知
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
海柏匯276呎600萬雙破頂
海柏匯276呎600萬雙破頂
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊