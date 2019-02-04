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海柏匯276呎600萬雙破頂

【明報專訊】一手新盤為近期市場焦點，而二手市場仍不乏高價成交個案。其中，深水埗海柏匯及將軍澳南SAVANNAH分別有額印鬆綁貨易手獲利個案。另一邊廂，筲箕灣香島則錄得持貨不足3年，繳付涉191萬額印稅的3房戶成交。

海柏匯開售逾3年，額印期陸續屆滿，市場至今暫錄約5宗二手成交。中原高級市務經理吳家俊表示，海柏匯極高層C室，實用面積276方呎，1房間隔，望海景，以600萬元成交，實呎21,739元，做價及呎價均創屋苑二手標準分層戶新高。原業主2016年以438萬元一手買入，持貨滿3年，屬額印鬆綁貨，帳面獲利162萬元或37%。

SAVANNAH額印鬆綁升值六成

將軍澳南SAVANNAH錄得一宗額印鬆綁成交。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，SAVANNAH 2A座低層F室，實用面積310方呎，屬1房間隔，新近以628萬元成交，實呎約20,258元。原業主2016年5月以391.8萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利236.2萬元或60%。

香島業主付辣稅仍賺一成

此外，中原分行經理李偉寧表示，筲箕灣新近入伙盤香島，錄得首宗二手成交，位於2座中層A室，實用面積882方呎，3房間隔，以1910萬元易手，實呎21,655元。原業主於2017年2月購入單位，帳面賺逾407萬元，但因持貨不足3年，要繳付10%額印稅（SSD）約191萬元，估計原業主仍可獲利近200萬元或約一成。

東霖苑樓王撻大訂 料損手50萬

不過，筲箕灣居屋東霖苑錄得一宗撻訂離場個案。土地註冊處資料顯示，東霖苑中層11室，實用面積214方呎，屬開放式戶，今年5月以390萬元（已補地價）易手，實呎18,224元，當時創下屋苑呎價新高。不過，有關交易於上月底取消，按買家已簽訂正式買賣合約需繳付樓價一成訂金計，連同佣金及其他雜費，估計蝕約50萬元離場。

相關字詞﹕撻訂 東霖苑 香島 鬆綁 海柏匯

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