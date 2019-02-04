「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙

明報記者 林可為

由內房佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的菁雋，因單位最細實用面積僅128方呎，細絕目前市場上的新盤，因而被形容為「龍牀盤」。項目周日開展新一輪銷售推出344伙，據區內代理指，由於昨天很多準買家趕搭「入票尾班車」，昨日下午2時截止認購登記前趕往入票，令半日收票超過2000張。

天鑽收900票超額4倍

綜合市場消息，菁雋過去6天累收1.2萬票，成為繼會德豐（0020）日出康城MONTARA於5月初首輪開售前累積收到1.8萬票後，今年收票次高的新盤。

若以菁雋周日開售344伙計，則超額34倍，同樣是繼MONTARA首輪開售前錄超額認購35倍後，今年超額倍數次高的新盤。

另一邊廂，中海外（0688）大埔山塘路天鑽於昨晚8時截止收票；市場消息指，樓盤由上周五至昨天，一連7日累收約900票。天鑽明天新一輪推售332伙，當中包括148伙屬招標出售，若以價單形式發售184伙計，是次超額認購約4倍。

朗濤最快下周開價

事實上，新盤戰場聚焦新界，除上述天鑽、菁雋外（分別於明天及周日開售332伙及344伙），新地（0016）屯門御半山II期和新世界（0017）元朗瑧頤今日分別新推售20伙和63伙，連同明天開售110伙的永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，5個新界新盤由今天至周日一連3天，合共推售869伙。

至於即將開售的全新盤、鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，市場預計最快下周開放設於旺角朗豪坊的示範單位，並有機會開價。

新盤市場昨沽20伙

昨日新盤市場錄約20宗成交，不乏以招標形式售出的單位，包括嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，以招標形式售出名庭8座3樓A室，單位實用面積1515方呎，成交價2319萬元，實呎1.53萬元。信置（0083）西貢逸瓏海滙以招標售出1座7樓G室，單位實用面積852方呎，成交價1328.5萬元，實呎1.55萬元。