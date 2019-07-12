大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少

2018年初馬來西亞政府宣布對樓價高於100萬令吉會加1%印花稅，由原來3%加至4%，導致馬來西亞樓價受壓。馬來西亞萊坊Kelvin Yip接受當地媒體訪問時表示，「由於馬來西亞房地產估值仍合理，在外國買家眼中將繼續具有吸引力。 根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，預計今年GDP增長率為4.7％，2020年為4.8％。經濟仍然具有動力，惟樓價仍低於亞洲金融風暴水平。」

代理：對海外買家具吸引力

事實上，馬來西亞在亞洲金融風暴後樓價每年平均有達10%或以上增長，而在2016年開始，該國樓價年均上升5.5％，增長開始減慢，主要是政府決定凍結豪宅房地產開發項目的審批，當物業成本超過100萬令吉便受到限制，以解決豪宅供應過剩的問題。據JPPH稱，2018年住宅房地產交易量增長1.4％至197,385套。 由於政府凍結豪宅開發項目，住宅建設陷入蕭條。

打造「大吉隆坡」 人口料急增

據JPPH稱，2018年新推出單位下跌了14.9％至6.6萬個單位。吉隆坡和雪蘭莪的跌幅分別為56.1％和9.9％。2018年房屋開工率同比下降8.6％，完工率略微下降0.7％。

不過，市場對吉隆坡房地產前景有信心，特別是政府推出「大吉隆坡計劃」，吉隆坡人口將增至1000萬人，政府還推出特別獎勵，邀請100大企業到馬來西亞設立據點，吸引海外人才，以1720億令吉打造「大吉隆坡」，又曾計劃興建從吉隆坡至新加坡的高速鐵路。

馬來西亞可以透過第二家園計劃（MM2H）作定居，家庭其中一個成員申請，全家享永久居留，而其業權一般為99年或永久，可世代傳承，送車位，無遺產稅。華人佔人口比例約四分之一，故華語通用。

另外，據JetProp，在馬來西亞置業要注意地方是，很多一手樓地點優越，但卻缺乏二手市場和租客承接。在香港，同一地區理論上的樓價是不會相差太遠的，可是在馬來西亞，那怕是同一地區同一條街、相隔一條馬路的樓盤，兩者的價錢也可以相差很遠。

一街之隔 樓價或有天壤之別

舉例說，有些街道滿佈一些外勞，所以明明地點是很好，可是樓價卻一直落後。有經驗的投資者分享，有些馬來西亞的一手樓盤，表面上和一些黃金地段相距咫尺，可是因為附近人流、治安問題，交通便利問題，令樓價可以折讓40%。

近期當地不乏新盤推售，其中ARTE MONT KIARA位於吉隆坡市中心東北部的滿家樂（Mont Kiara），該區有「新富豪之城」美譽。項目展銷期內可尊享折扣回贈，附送全屋家俬。滿家樂是吉隆玻市中心首個大型開發項目，毗鄰國家皇宮，這個高級住宅區的建築設計符合馬來西亞的綠化建築指標。滿家樂位於Sri Hartamas和Dutamas，距離吉隆玻核心商業區僅約15分鐘車程。

環球 樓市 ￼ 明報記者 龍彩霞

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