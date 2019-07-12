湯文亮﹕杜老誌的回憶

當年小姐靚過現時港姐 詩詞歌賦琅琅上口

1980年代初期，我在香港工作不久，對香港了解不深，尤其是杜老誌夜總會，根本不是年輕人去的地方。有一日一個做出入口生意的前輩話帶我去杜老誌見識，我話消費太貴，負擔不起，前輩話佢找數，他去杜老誌是有任務，而且得到他太太的同意，前輩這樣說我就覺得很奇怪，世界上點會有老婆同意老公去夜總會搵女朋友，前輩一定是老點。

去到杜老誌夜總會，見到那些靚過現在港姐的小姐，真的是唔識講說話，我唔講，那些小姐卻撩我講，什麼詩詞歌賦何止略懂一二，簡直是琅琅上口，見我冇反應，主動話唱支《夜上海》畀我聽，見我對國語歌冇興趣，於是改唱Yesterday once more，當我暈暈地的時，前輩話搞掂，可以走人。

前輩帶了一位小姐出街，去大上海食大閘蟹，我狼吞虎嚥，半粒鐘唔夠就食了兩隻，見到那位小姐隻蟹仍然原封不動，以為佢唔食，原來唔係，佢細意品嘗，食完之後砌番隻蟹出嚟，看得我目瞪口呆。

商人搵小姐扮太太 陪客玩幾手

我問前輩點解要去杜老誌，佢話有一個美國買手在一星期後到港，那個買手將會落一張大單，而佢又已經搵到廠家去做，成本價只是單價的一半，一切已經搞掂，現在只是等那位美國買手簽約作實，而那位美國買手有一個不良嗜好，其實也是當時大多數買手的通病，就是在簽約的時候要求港商帶同太太出席，到最後那位美國買手提出一個條件，簽約不是問題，不過就希望港商的太太能夠陪他去澳門住一兩日，玩幾手。本來一定唔得，但張單咁大，咁多人跟住搵食，去抑或不去，這是一個很難決定的問題。

久而久之，港商亦搵到應對方法，就是去杜老誌搵一個英語流利的小姐冒充是他們的太太，陪那些美國買手去澳門玩幾手，所以前輩的老婆才同意他去杜老誌搵小姐，我的回憶亦到此為止，之後的風流韻事，我這個不懂情趣的人唔識得講了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]